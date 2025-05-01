Секрет раскрыт: этот регион Турции стал новым местом притяжения для звёзд

Бирюзовое побережье Турции, также известное как Турецкая Ривьера, славится своими великолепными пляжами и, конечно же, прозрачными водами бирюзового цвета.Благодаря роскошной атмосфере этот регион стал излюбленным местом состоятельных путешественников и нередко сравнивается с престижным районом Хэмптонс в Нью-Йорке.

Фото: commons.wikimedia by India Tupy indiatupy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ целующаяся парочка на пляже

Побережье простирается на 900 км вдоль Средиземного и Эгейского морей на юго-западе Турции.

Крупнейшими центрами региона считаются Анталья, Бодрум, Мармарис и Фетхие, здесь есть множество маленьких деревушек и городков с потрясающими видами на море.

Как отмечает Condé Nast Traveller, Бирюзовое побережье всё чаще называют "турецким Хэмптонсом".

Одним из самых популярных пляжей считается лагуна Олюдениз, также известная как Голубая лагуна. Это место любимо не только за пляжный отдых, но и за захватывающие полёты на парапланах с горы Бабадаг, откуда открывается незабываемый вид на побережье.

Среди других популярных пляжей — Патара и Капуташ, которые всегда привлекают множество туристов. Тем, кто ищет более уединенное место, стоит посетить пляж Чиралы, который многие называют "слишком красивым, чтобы быть реальностью".

Скрытый между горами пляж с белыми камнями и песком обещает тишину и безмятежность вдали от толпы.

Бодрум, более оживлённый город региона, предлагает шикарные пляжные бары и множество возможностей для водных видов спорта, чем пользуются как обычные туристы, так и инфлюенсеры.

На побережье также расположены элитные пляжные клубы, популярные среди знаменитостей. Например, клуб Maçakizi принимал у себя таких звезд, как Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. Этот пятизвездочный отель располагает частным пляжем с шезлонгами и потрясающим видом на Средиземное море.

Бирюзовое побережье особенно приятно для отдыха в мае, когда средняя температура достигает +27 °C.

Анталья также пользуется популярностью среди мировых знаменитостей. Так, отель Voyage Belek Golf & Spa выбирали для отпуска Дуэйн Джонсон и Селена Гомес, а в Maxx Royal Belek Golf Resort отдыхали Ким Кардашьян, Криштиану Роналду и Тейлор Свифт.

Уточнения

Ривье́ра (итал. riviera «побережье») — французско-итальянское побережье Лигурийского моря от Канн (иногда относят к западной границе Тулон) на западе до Специи на востоке.



