Туристка в Японии заглянула под кровать в отеле: увиденное превратило отпуск в ад

2:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Модель Наталиси Таксиси пережила настоящий кошмар во время поездки в Японию.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Этой жуткой историей девушка поделилась в соцсетях, где её видео набрало уже более 4 миллионов просмотров. Жительница Таиланда выбрала Японию, считая её одной из самых безопасных стран мира. Она остановилась в APA Hotel & Resort в Токио — отель сначала показался ей идеальным выбором.

"Отель выглядел прилично, у меня была карта-ключ для доступа в здание и номер. Первый день прошёл без происшествий", — объяснила девушка.

Но всё изменилось на второй день. Вернувшись после прогулки около 19:30, Таксиси открыла свой номер, как обычно, переоделась и легла на кровать.

Тогда она почувствовала странный запах.

"Сначала я подумала, что пахнет от моих волос или от постельного белья, но потом поняла, что источник запаха — под кроватью", — рассказала модель.

Когда она заглянула под кровать, её встретила пара глаз.

"Я увидела мужчину под кроватью и закричала", — вспоминает она.

Незнакомец выбрался из-под кровати, несколько секунд пристально смотрел на неё, а затем закричал и убежал.

"Эти несколько секунд показались мне вечностью", — добавила Таксиси.

В ужасе она позвала сотрудников отеля, которые сразу вызвали полицию. При осмотре комнаты правоохранители нашли под кроватью внешний аккумулятор и кабель USB. Однако сотрудники отеля так и не смогли объяснить, как мужчина проник в номер.

"Я всё спрашивала их: "Как это могло случиться?" — но ответа так и не получила", — сетует Таксиси.

Ситуацию усугубило отсутствие камер видеонаблюдения внутри здания, что сильно осложнило поиск нарушителя. На данный момент его личность так и не установлена.

Потрясённая произошедшим, девушка немедленно переехала в другой отель и потребовала возврат средств за три ночи проживания (более 600 долларов), но поначалу ей отказали в компенсации. Через сервис бронирования Agoda ей предложили лишь купон на 178 долларов, что Таксиси сочла "смехотворным". После прямого обращения в отель ей всё же вернули полную сумму.

Последующие дни путешествия превратились для модели в настоящий кошмар.

"Я почти не спала, постоянно проверяла каждый угол комнаты. Я до сих пор задаюсь вопросами: как кто-то мог попасть в мой номер? Как узнал, что я одна? И как отель может не нести ответственности за такой вопиющий инцидент?" — рассказала девушка, передает The Sun.

Уточнения

Бронирование (туризм) — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.



