Туристка в Японии заглянула под кровать в отеле: увиденное превратило отпуск в ад

Модель Наталиси Таксиси пережила настоящий кошмар во время поездки в Японию.
Этой жуткой историей девушка поделилась в соцсетях, где её видео набрало уже более 4 миллионов просмотров. Жительница Таиланда выбрала Японию, считая её одной из самых безопасных стран мира. Она остановилась в APA Hotel & Resort в Токио — отель сначала показался ей идеальным выбором.
"Отель выглядел прилично, у меня была карта-ключ для доступа в здание и номер. Первый день прошёл без происшествий", — объяснила девушка.
Но всё изменилось на второй день. Вернувшись после прогулки около 19:30, Таксиси открыла свой номер, как обычно, переоделась и легла на кровать.
Тогда она почувствовала странный запах.
"Сначала я подумала, что пахнет от моих волос или от постельного белья, но потом поняла, что источник запаха — под кроватью", — рассказала модель.
Когда она заглянула под кровать, её встретила пара глаз.
"Я увидела мужчину под кроватью и закричала", — вспоминает она.
Незнакомец выбрался из-под кровати, несколько секунд пристально смотрел на неё, а затем закричал и убежал.
"Эти несколько секунд показались мне вечностью", — добавила Таксиси.
В ужасе она позвала сотрудников отеля, которые сразу вызвали полицию. При осмотре комнаты правоохранители нашли под кроватью внешний аккумулятор и кабель USB. Однако сотрудники отеля так и не смогли объяснить, как мужчина проник в номер.
"Я всё спрашивала их: "Как это могло случиться?" — но ответа так и не получила", — сетует Таксиси.
Ситуацию усугубило отсутствие камер видеонаблюдения внутри здания, что сильно осложнило поиск нарушителя. На данный момент его личность так и не установлена.
Потрясённая произошедшим, девушка немедленно переехала в другой отель и потребовала возврат средств за три ночи проживания (более 600 долларов), но поначалу ей отказали в компенсации. Через сервис бронирования Agoda ей предложили лишь купон на 178 долларов, что Таксиси сочла "смехотворным". После прямого обращения в отель ей всё же вернули полную сумму.
Последующие дни путешествия превратились для модели в настоящий кошмар.
"Я почти не спала, постоянно проверяла каждый угол комнаты. Я до сих пор задаюсь вопросами: как кто-то мог попасть в мой номер? Как узнал, что я одна? И как отель может не нести ответственности за такой вопиющий инцидент?" — рассказала девушка, передает The Sun.
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