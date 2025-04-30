Культурная дипломатия онлайн: как Южная Корея завоёвывает сердца туристов через блогеров

Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи назначило около 2 800 иностранных контент-креаторов для продвижения корейской культуры за рубежом.
Во время церемонии, прошедшей во вторник в Сеуле, министерство официально запустило кампанию 2025 года, утвердив 1 303 ютуберов в статусе K-Influencers и 1 498 авторов в качестве Почетных репортеров. Вместе они представляют почти 100 стран.
"Они станут связующим звеном между Южной Кореей и всем миром. Эти блогеры и авторы уже доказали свою страсть и приверженность нашему делу. Мы рассчитываем тесно сотрудничать с ними и углубить их знание корейской культуры", — отметил представитель министерства.
Программа Почетных репортеров действует уже 15 лет. Только за прошлый год её участники подготовили более 7 000 материалов, из которых 1 325 статей были опубликованы на государственном портале Korea. net на десяти языках.
Египтянки Салва Эльзени Мустафа Мохамед и Эсраа Эльзени Мустафа Мохамед, которые участвуют в программе уже 11 лет, были отмечены за выдающийся вклад.
Более новая инициатива, программа K-Influencer, стартовала в 2020 году. С тех пор её участники создали почти 20 000 единиц контента о корейском туризме, кухне и культурном наследии, размещая их на своих YouTube-каналах.
Среди новых K-Influencers этого года — Прагати Верма из Индии, владелица канала с 24 миллионами подписчиков, и Паола Валенсия из Мексики, известная своим увлечением K-pop.
Чтобы поддержать участников программ, министерство будет ежемесячно предлагать темы для контента и организовывать культурные воркшопы, помогающие авторам создавать более глубокие и интересные материалы.
Эта инициатива является частью широкой стратегии правительства по укреплению имиджа Кореи как мировой культурной державы на фоне растущего интереса к корейскому кино, сериалам, музыке и традиционному искусству.
Кроме того, министерство расширяет программу Touring K-Arts, направленную на организацию гастролей корейских творческих коллективов за границей через корейские культурные центры.
В этом году запланировано 41 мероприятие: 15 концертов, 11 выставок и 15 образовательных мастер-классов, охватывающих такие темы, как современный танец и корейская кухня, The Korea Times.
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