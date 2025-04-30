Секрет идеального автопутешествия: почему 37% россиян готовы к долгой дороге

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летом 2025 года 38% россиян хотят отправиться в автопутешествие — таковы результаты свежего опроса, проведённого Аналитическим центром НАФИ. Но ради чего они готовы преодолевать сотни и тысячи километров на своих авто?

Фото: Traffic Flow (2) by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Трасса

Главная цель — сменить обстановку

На первом месте — простое желание увидеть новые города и места. Эту причину указали 37% участников опроса. Особенно охотно отправляются за новыми впечатлениями женщины — 40% против 33% мужчин.

Море зовёт

Пляжный отдых занял второе место (16%). Он особенно популярен у россиян 25-34 лет (21%) и у жителей Северного Кавказа (26%). Также часто этот вариант выбирают семьи с детьми (19%).

Здоровье и история

На третьем месте сразу две цели — поездки в санатории и знакомство с архитектурным наследием (по 13%). Всё больше людей ценят отдых с пользой: телу — лечение, уму — новые знания.

Рыбалка и охота: выбор мужчин

11% участников опроса хотели бы отправиться в путь ради рыбалки или охоты. Чаще всего это мужчины в возрасте 35-44 лет. Сообщает Известия.

Новые тренды: от пляжа к авторскому туру

По данным платформы Calltouch, классический пляжный отдых постепенно теряет популярность. Всё больше россиян интересуются:

авторскими турами от местных жителей (25%),

санаторным лечением (24%),

поездками на поезде (11%),

гастрономическим туризмом (10%).

Всё больше людей выбирают колёса

"Автотуризм — это не только экономия на билетах. Он отражает желание людей отдыхать по-своему: индивидуально, гибко, осознанно", — считает генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева.

По её словам, это сигнал для туриндустрии: пора развивать удобные остановки на маршрутах, оздоровительные и культурные точки притяжения, цифровые сервисы для путешественников.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.



Автомобильный туризм — путешествия людей в страны или местности, отличные от их постоянного места жительства, в которых основным средством передвижения выступает частный или арендованный автомобиль.

