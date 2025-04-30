Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Девять птенцов и один отец: птица весом 50 кг стала примером родительской самоотдачи
Екатерина Волкова похвасталась покупкой недвижимости: мечтала с рождения Лизы 
Безвыходная ситуация: Запад диктует Зеленскому принять предложение РФ
Минимум оборудования — максимум формы: почему все переходят на TRX
Невидимая экосистема Тихого океана: почему её не замечали раньше
2,46 млрд рублей: на чём Toyota зарабатывает в России после ухода
Яичница, которая соскальзывает сама: маленький трюк для больших завтраков
Можно всё: как позволять себе вкусное на диете — и всё равно худеть
Потеряли огурцы в супермаркете? Не проблема: выращиваем прямо дома

Туристам пришлось задержаться в чужой стране из за перебоя электроэнергии: что станет, если человечество лишится электричества

2:02
Туризм

Утро 29 апреля началось с авиационного коллапса в Португалии: к 4:49 по местному времени отменены 96 рейсов. Больше всего пострадал лиссабонский аэропорт Умберту Делгаду — почти треть вылетов не состоялась. Причина — масштабное отключение электроэнергии, охватившее Португалию и Испанию.

Португаля
Фото: Porto (Portugal) by Jose A., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Португаля

Под удар попали международные маршруты: отменены рейсы в Нью-Йорк, Лондон, Брюссель, Париж, Амстердам, Франкфурт и другие города. Разрушена логистика между Португалией и Великобританией — девять рейсов из Лондона не смогли вылететь.

Проблемы затронули не только авиацию. Общественный транспорт в Мадриде и Лиссабоне парализован, улицы забиты машинами. Полиция призвала отказаться от поездок, чтобы не мешать экстренным службам.

Пассажиры в аэропортах сталкиваются с отменами, задержками, перебронированием. Регистрация, досмотр, посадка — все процессы идут с перебоями. Несмотря на хаос, безопасность полетов не под угрозой.

Авиаэксперт Дэвид Гливзаверил пояснил, что системы управления воздушным движением оснащены резервным питанием, активирующимся за секунду после отключения.

"Самолеты безопасны", — заверил авиаэксперт Дэвид Глив.

Причины сбоя до конца не выяснены. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что расследование продолжается, а премьер Португалии Луис Монтенегро исключил кибератаку. Европейская ассоциация энергетиков объяснила, что отключение связано с техническими неполадками между электросетями Франции и Испании, что временно изолировало Пиренейский полуостров от остальной Европы.

Оператор REN предупредил: на восстановление электроснабжения уйдет до недели. Восстановление будет поэтапным, без мгновенного эффекта.

Уточнения

Португа́лия (порт. Portugal, [puɾtuˈɡaɫ]), официальное название — Португа́льская Респу́блика (порт. República Portuguesa [ʀɛˈpublikɐ purtuˈɡezɐ]) — государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе.

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Две прогулки в день: миф, который может испортить вашему псу жизнь
Домашние животные
Две прогулки в день: миф, который может испортить вашему псу жизнь
Секрет живучих машин: какие рамные внедорожники стоит взять в 2025
Авто
Секрет живучих машин: какие рамные внедорожники стоит взять в 2025 Аудио 
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Садоводство, цветоводство
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Последние материалы
Безвыходная ситуация: Запад диктует Зеленскому принять предложение РФ
Невидимая экосистема Тихого океана: почему её не замечали раньше
2,46 млрд рублей: на чём Toyota зарабатывает в России после ухода
Яичница, которая соскальзывает сама: маленький трюк для больших завтраков
Можно всё: как позволять себе вкусное на диете — и всё равно худеть
Потеряли огурцы в супермаркете? Не проблема: выращиваем прямо дома
Холестерин сдается: этот натуральный напиток — ваш щит от болезней
Пищевой фокус-покус: продукты, которые нас обманывают каждый день — и мы им верим
Свечи зажигания служат дольше, чем думаете: как не выбрасывать деньги впустую
Пассажирам самолёта пришлось потратить больше времени на перелёт: iPad заставил посадить один из крупнейших самолетов в мире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.