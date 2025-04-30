Туристам пришлось задержаться в чужой стране из за перебоя электроэнергии: что станет, если человечество лишится электричества

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Утро 29 апреля началось с авиационного коллапса в Португалии: к 4:49 по местному времени отменены 96 рейсов. Больше всего пострадал лиссабонский аэропорт Умберту Делгаду — почти треть вылетов не состоялась. Причина — масштабное отключение электроэнергии, охватившее Португалию и Испанию.

Фото: Porto (Portugal) by Jose A., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Португаля

Под удар попали международные маршруты: отменены рейсы в Нью-Йорк, Лондон, Брюссель, Париж, Амстердам, Франкфурт и другие города. Разрушена логистика между Португалией и Великобританией — девять рейсов из Лондона не смогли вылететь.

Проблемы затронули не только авиацию. Общественный транспорт в Мадриде и Лиссабоне парализован, улицы забиты машинами. Полиция призвала отказаться от поездок, чтобы не мешать экстренным службам.

Пассажиры в аэропортах сталкиваются с отменами, задержками, перебронированием. Регистрация, досмотр, посадка — все процессы идут с перебоями. Несмотря на хаос, безопасность полетов не под угрозой.

Авиаэксперт Дэвид Гливзаверил пояснил, что системы управления воздушным движением оснащены резервным питанием, активирующимся за секунду после отключения.

"Самолеты безопасны", — заверил авиаэксперт Дэвид Глив.

Причины сбоя до конца не выяснены. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что расследование продолжается, а премьер Португалии Луис Монтенегро исключил кибератаку. Европейская ассоциация энергетиков объяснила, что отключение связано с техническими неполадками между электросетями Франции и Испании, что временно изолировало Пиренейский полуостров от остальной Европы.

Оператор REN предупредил: на восстановление электроснабжения уйдет до недели. Восстановление будет поэтапным, без мгновенного эффекта.

Уточнения

Португа́лия (порт. Portugal, [puɾtuˈɡaɫ]), официальное название — Португа́льская Респу́блика (порт. República Portuguesa [ʀɛˈpublikɐ purtuˈɡezɐ]) — государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе.



Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

