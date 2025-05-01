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Отпуск спасён? Правда о пляжах Чёрного моря, которую не расскажут в турфирмах

2:22
Туризм

В декабре 2024 года в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров "Волгонефть", в результате чего в Черное море вылилось более 3 000 тонн мазута и нефтепродуктов.

Уборка мазута на пляжах Севастополя
Фото: t.me/razvozhaev by Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка мазута на пляжах Севастополя

Это привело к загрязнению свыше 50 километров побережья, особенно пострадали районы Анапы, Темрюкского района и Керчи. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации, а к ликвидации последствий привлекли более 8 000 человек, включая спасателей и волонтеров. ​

МЧС России сообщило об очистке более 410 километров береговой линии и сборе свыше 151 000 тонн загрязнённого песка и грунта. В акватории Чёрного моря обработано более 60 000 квадратных метров, использовано 7 500 тонн сорбента и собрано 25 тонн нефтесодержащей смеси.

На пляжах Анапы и Темрюкского района водолазы обследовали почти 3 000 квадратных метров дна и собрали более 2 800 мешков с нефтесодержащими отходами. ​

Влияние на экологию и здоровье

Экологическая катастрофа нанесла серьёзный ущерб флоре и фауне региона. По оценкам экологов, погибли десятки тысяч птиц и множество дельфинов. Кроме того, среди волонтеров, участвующих в очистке, зафиксированы случаи аллергических реакций, головных болей и других проблем со здоровьем.

Перспективы на лето 2025 года

Несмотря на масштабные усилия по очистке, ситуация остаётся сложной. В марте 2025 года глава Минприроды Александр Козлов заявил, что полностью восстановить пляжи Анапы и окрестностей удастся только к лету 2026 года. Восстановительные работы будут вестись на территории в 280 гектаров. При этом ожидаются новые выбросы мазута в апреле-мае 2025 года. 

Тем не менее, в некоторых районах ситуация улучшается. В Керчи, например, к летнему сезону планируется открыть два городских пляжа, которые своевременно очищаются от мазута. Пробы морской воды в этих местах соответствуют нормам.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы (эти проливы зачастую называют Черноморскими проливами) — с Эгейским и Средиземным морями. Керченским проливом соединяется с Азовским морем. С севера в море глубоко врезается Крымский полуостров. 

Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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