Весна в Родопах: 7 уголков, в которые влюбляешься с первого шага

3:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда в Родопах тает последний снег, всё вокруг словно оживает — воздух становится прозрачнее, земля покрывается цветами, а леса наполняются звуками весны. В это время горы особенно прекрасны, и если вы давно мечтали сбежать от городской суеты, сейчас — лучший момент.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Родопы

Соберите рюкзак, наденьте удобную обувь и дайте сердцу открыться навстречу этим чудесам.

Широкий Лук — деревня, где звучит тишина

Старинные черно-белые дома, расцветающие клумбы и звуки болгарской народной музыки, доносящиеся из открытых окон. Весной в Широком Луке особенно красиво. Не спешите — здесь даже утятник требует терпения и внимания к деталям.

Триградское ущелье — где скалы шепчут

Массивные скалы, река, пещеры и канатные троллейбусы — Триградское ущелье пробуждает дух приключений. Днём здесь солнечно и приятно, а по ночам всё ещё чувствуется горная свежесть. Весной ущелье особенно живописно.

Каньон водопадов — водная симфония весны

В апреле и мае вода поёт особенно громко: 46 водопадов оживают в зелёной чаще. Эко-тропа ведёт через пестрые поляны и деревянные мостики. Возьмите с собой перекус — устроить обед в лесу весной — отдельное удовольствие.

Пещера Ухловица — вглубь Родопских сказаний

Мистический "подземный дворец" с крутыми лестницами и подъемами. Весной особенно легко представить, что вы оказались в другом мире. По дороге сюда стоит заехать в деревни Корзина и Смилен — местные жители всегда рады гостям.

Удивительные мосты — звучание камня и ветра

Конец апреля — идеальное время для прогулки по этим природным аркам. Акустика тут необычная: даже шёпот будто отзывается эхом в горах. Можно задержаться с ночевкой или пройти тропой к хижине Кабата.

Смолянские озёра — в отражении весны

Цепочка озёр вдоль реки Черная весной превращается в акварель. Цветы, ели, экотропа и прозрачная вода — картина, которую не захочется покидать. Отличное место для неспешных прогулок.

Село Гела — тишина с видом на горы

Если вы мечтаете просто остановиться и дышать, Гела — именно то место. Весной деревня будто замирает в вечном покое, а виды на Родопы остаются в памяти надолго.

Перперикон — древний город в утреннем тумане

Высеченный в скале фракийский город особенно хорош весной. Мягкий туман делает его словно декорацией к фильму. Кажется, что вот-вот из-за угла появится жрец с чашей вина.

Фотинский водопад — тайна весеннего леса

Почти нераскрученный, но очень красивый 30-метровый водопад. Весна здесь пахнет свежестью, мхом и цветущими кустами. Если хотите почувствовать себя первооткрывателем — вам сюда.

Уточнения

Родо́пы Родо́пские го́ры (болг. Родопи от греч. Ροδόπη - "красные") — горы на Балканском полуострове, в Болгарии (83 %) и Греции (17 % массива). Длина около 240 км, средняя высота 785 м, самый высокий пик — гора Голям-Перелик (2191 м).

