Простой способ попасть в самый закрытый клуб Нью-Йорка

Забронировав номер в бутик-отеле The Mercer в самом сердце Сохо, вы не просто получаете мягкие простыни из египетского хлопка и шампуни, которые захочется унести домой. Вместе с ключом от номера вы получаете доступ в самый закрытый клуб города — Zero Bond.
Без приглашения туда не попасть. Почти никто не может. Но вы — сможете.
Здесь бывают Тейлор Свифт, Леонардо Ди Каприо, Ким Кардашьян и даже Ви из BTS. Именно это заведение засветилось в финале «Наследника».
Интерьеры с дорогим искусством, приглушённый свет, авторские коктейли и стейки «томагавк» — всё говорит об элитности. Но главное — атмосфера.
«Я хочу создать пространство, где успешные люди могли бы общаться, работать, проводить время, делать всё, что им хочется, и чувствовать себя в безопасности и быть счастливыми», - сказал его основатель Скотт Сартиано.
Может повезти попасть на закрытый кинопоказ или арт-выставку. Есть залы для удалённой работы, идеальные для Zoom-звонков между коктейлями.
Этот отель открылся ещё в 1997 году и стал одним из первых бутик-отелей Сохо. Здесь лофт-атмосфера с кирпичными стенами, высокими потолками и ощущением, будто вы давно местный.
Бесплатный мини-бар, фены Dyson, круглосуточный рум-сервис и спа-уход от самой доктора Барбары Штурм. И даже вечерняя услуга «взбить подушку». Всё это — просто чтобы вы чувствовали себя на своём месте.
Годовое членство в Zero Bond стоит до $4400, но гости отеля могут входить бесплатно, причём с тремя друзьями. Только детей приводите до 18:00 — это не Chuck E. Cheese.
Нью-Йо́рк (англ. New York City , сокр. NYC) — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира. Город был основан в начале XVII века голландскими колонистами и до 1664 года назывался Новый Амстердам.
Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.