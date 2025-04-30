Простой способ попасть в самый закрытый клуб Нью-Йорка

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Забронировав номер в бутик-отеле The Mercer в самом сердце Сохо, вы не просто получаете мягкие простыни из египетского хлопка и шампуни, которые захочется унести домой. Вместе с ключом от номера вы получаете доступ в самый закрытый клуб города — Zero Bond.

Фото: wikitrevel.org by PerryPlanet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Манхэттен

Без приглашения туда не попасть. Почти никто не может. Но вы — сможете.

Zero Bond — место, где тусуются те, кого вы точно знаете по именам.

Здесь бывают Тейлор Свифт, Леонардо Ди Каприо, Ким Кардашьян и даже Ви из BTS. Именно это заведение засветилось в финале «Наследника».

Интерьеры с дорогим искусством, приглушённый свет, авторские коктейли и стейки «томагавк» — всё говорит об элитности. Но главное — атмосфера.

«Я хочу создать пространство, где успешные люди могли бы общаться, работать, проводить время, делать всё, что им хочется, и чувствовать себя в безопасности и быть счастливыми», - сказал его основатель Скотт Сартиано.

И да, это не просто клуб. Это опыт.

Может повезти попасть на закрытый кинопоказ или арт-выставку. Есть залы для удалённой работы, идеальные для Zoom-звонков между коктейлями.

Но вернёмся в The Mercer.

Этот отель открылся ещё в 1997 году и стал одним из первых бутик-отелей Сохо. Здесь лофт-атмосфера с кирпичными стенами, высокими потолками и ощущением, будто вы давно местный.

Бесплатный мини-бар, фены Dyson, круглосуточный рум-сервис и спа-уход от самой доктора Барбары Штурм. И даже вечерняя услуга «взбить подушку». Всё это — просто чтобы вы чувствовали себя на своём месте.

Клуб элитный, но если вы в Mercer — вы в игре.

Годовое членство в Zero Bond стоит до $4400, но гости отеля могут входить бесплатно, причём с тремя друзьями. Только детей приводите до 18:00 — это не Chuck E. Cheese.

Уточнения

Нью-Йо́рк (англ. New York City , сокр. NYC) — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира. Город был основан в начале XVII века голландскими колонистами и до 1664 года назывался Новый Амстердам.

