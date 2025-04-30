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Как по волшебству: что ждёт пассажиров нового морского маршрута между Бургасом и Стамбулом

2:09
Туризм

Прямое морское сообщение между Болгарией и Турцией становится реальностью. Уже в середине июня 2025 года между Бургасом и Стамбулом начнёт курсировать пассажирская линия, которую будет обслуживать одна из крупнейших турецких компаний — Istanbul Deniz Otobüsleri (IDO).

Турция
Фото: wikimapia by Vadim.tk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Турция

Быстро, удобно и по морю

Маршрут свяжет два динамичных черноморских города и предложит удобную альтернативу сухопутным и авиаперевозкам.

В летние месяцы рейсы будут выполняться на регулярной основе — быстрые суда IDO обеспечат комфорт и безопасность пассажиров, а время в пути обещает быть существенно короче, чем при традиционных маршрутах.

Работа уже идёт

В Бургасе прошла рабочая встреча между представителями Бургасской торгово-промышленной палаты и руководством IDO.

Обсуждались конкретные шаги по запуску линии: от портовой инфраструктуры и логистики до координации с местными властями.

Обсудили также и возможные плюсы для региона: увеличение туристического потока, рост интереса со стороны бизнеса и укрепление экономических связей между двумя странами.

Обоюдная заинтересованность

"Мы готовы продвигать новую морскую линию среди местных компаний и туристических операторов. Прямая связь с Турцией открывает серьёзные возможности для экономического и культурного обмена", — отметил глава Бургасской торгово-промышленной палаты Ладыженская Демирков.

Со своей стороны представители IDO подтвердили, что будут обеспечивать высокое качество обслуживания, делая упор на комфорт и безопасность пассажиров.

Поддержка на всех уровнях

О важности проекта свидетельствует и участие в переговорах мэра Бургаса Димитра Николова и генерального консула Турции в Бургасе Толги Оркуна.

Линия Бургас — Стамбул станет частью более широкой стратегии по развитию устойчивого транспорта и международного сотрудничества в Черноморском регионе.

Уточнения

Бурга́с (болг. Бурга́с) — крупнейший город Юго-Восточной Болгарии и четвёртый по населению в стране после Софии, Пловдива и Варны. Бургас является важным экономическим, транспортным, административным и культурным центром Юго-Восточной Болгарии.

İstanbul Deniz Otobüsleri (тур. İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDO, буквальный перевод: "морские автобусы Стамбула") — компания, основанная муниципалитетом Стамбула в 1987 году.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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