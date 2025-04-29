254 километра белоснежного песка: откройте для себя невероятный пляж Кассину в Бразилии

2:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бразилия по праву считается одним из самых популярных туристических направлений в мире благодаря своим живописным природным пейзажам, традиционным праздникам и райским пляжам.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба

Среди множества природных чудес страны особенно выделяется пляж Кассину, расположенный в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Этот пляж был официально признан самым длинным в мире и в 1994 году внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Пляж Кассину впечатляет своей длиной — целых 254 километра! Его масштаб настолько велик, что он виден даже из космоса: в 2013 году спутник Copernicus Sentinel Европейского космического агентства запечатлел этот уникальный участок побережья.

Протяженность пляжа Кассину делает его самой длинной непрерывной полосой песка на планете — это настоящее чудо природы.

Пляж начинается у волнорезов Барра-ду-Кассину в городе Риу-Гранди и тянется до волнорезов Чуи в муниципалитете Санта-Витория-ду-Палмар, на границе с Уругваем.

Наибольшая концентрация туристов и местных жителей наблюдается в районе города Риу-Гранди, где создана наилучшая инфраструктура для отдыха.

Любители приключений найдут здесь массу возможностей: многие преодолевают километры белоснежного песка на велосипедах или на внедорожниках, наслаждаясь захватывающими поездками вдоль океана.

Ширина пляжа в некоторых местах достигает 200 метров, что создаёт ещё более впечатляющие виды.

Пляж Кассину также популярен среди серфингистов благодаря сильным ветрам и мощным волнам — идеальным условиям для экстремальных видов спорта. Бурное море и особый климат делают это место магнитом для поклонников адреналина.

Одним из ярких развлечений является прогулка на специальных вагончиках по волнорезам Барра-ду-Кассину. Поездка длится около 20 минут и позволяет туристам лучше познакомиться с этой уникальной прибрежной зоной.

Ещё одна достопримечательность расположена в 12 километрах от главной набережной — это останки грузового судна Altair. Корабль, перевозивший пшеницу, потерпел крушение в июне 1976 года во время шторма. Теперь его руины стали историческим памятником и популярным местом для фотографий, передает diariodolitoral.

Уточнения

Волнорез — гидротехническое сооружение.



