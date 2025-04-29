Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Частое мочеиспускание без видимых причин? Возможно, проблема на вашей тарелке
Растяжки тают, пятки гладкие: зачем девушки снова скупают аптечную Звездочку
Производители бьют тревогу: что может повлечь за собой рост евро
Тесто как пух, начинка как крем: ватрушки, которые влюбляют
Как сделать ваши цветочные горшки легче: идеи для заполнения дна
Секрет мягкого мяса: когда решетка лучше, чем шампуры
Этот пряный трюк сводит с ума домохозяек: полы пахнут как свежая выпечка
Решили спрятать номер? Камеры увидят даже то, что не видно глазу
Регина Тодоренко эмоционально отреагировала на новости о своей беременности

254 километра белоснежного песка: откройте для себя невероятный пляж Кассину в Бразилии

2:32
Туризм

Бразилия по праву считается одним из самых популярных туристических направлений в мире благодаря своим живописным природным пейзажам, традиционным праздникам и райским пляжам.

Ходьба
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Среди множества природных чудес страны особенно выделяется пляж Кассину, расположенный в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Этот пляж был официально признан самым длинным в мире и в 1994 году внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Пляж Кассину впечатляет своей длиной — целых 254 километра! Его масштаб настолько велик, что он виден даже из космоса: в 2013 году спутник Copernicus Sentinel Европейского космического агентства запечатлел этот уникальный участок побережья.

Протяженность пляжа Кассину делает его самой длинной непрерывной полосой песка на планете — это настоящее чудо природы.

Пляж начинается у волнорезов Барра-ду-Кассину в городе Риу-Гранди и тянется до волнорезов Чуи в муниципалитете Санта-Витория-ду-Палмар, на границе с Уругваем.

Наибольшая концентрация туристов и местных жителей наблюдается в районе города Риу-Гранди, где создана наилучшая инфраструктура для отдыха.

Любители приключений найдут здесь массу возможностей: многие преодолевают километры белоснежного песка на велосипедах или на внедорожниках, наслаждаясь захватывающими поездками вдоль океана.

Ширина пляжа в некоторых местах достигает 200 метров, что создаёт ещё более впечатляющие виды.

Пляж Кассину также популярен среди серфингистов благодаря сильным ветрам и мощным волнам — идеальным условиям для экстремальных видов спорта. Бурное море и особый климат делают это место магнитом для поклонников адреналина.

Одним из ярких развлечений является прогулка на специальных вагончиках по волнорезам Барра-ду-Кассину. Поездка длится около 20 минут и позволяет туристам лучше познакомиться с этой уникальной прибрежной зоной.

Ещё одна достопримечательность расположена в 12 километрах от главной набережной — это останки грузового судна Altair. Корабль, перевозивший пшеницу, потерпел крушение в июне 1976 года во время шторма. Теперь его руины стали историческим памятником и популярным местом для фотографий, передает diariodolitoral.

Уточнения

Волнорез — гидротехническое сооружение.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Садоводство, цветоводство
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили Аудио 
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
Авто
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Красота и стиль
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Бархатная нежность: вот как приготовить восхитительный картофель в сливках, тающий во рту
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Из леса в тренды: секрет густых волос наших бабушек, который снова в моде
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Последние материалы
Частое мочеиспускание без видимых причин? Возможно, проблема на вашей тарелке
Растяжки тают, пятки гладкие: зачем девушки снова скупают аптечную Звездочку
Производители бьют тревогу: что может повлечь за собой рост евро
Тесто как пух, начинка как крем: ватрушки, которые влюбляют
Как сделать ваши цветочные горшки легче: идеи для заполнения дна
Секрет мягкого мяса: когда решетка лучше, чем шампуры
Этот пряный трюк сводит с ума домохозяек: полы пахнут как свежая выпечка
Решили спрятать номер? Камеры увидят даже то, что не видно глазу
Регина Тодоренко эмоционально отреагировала на новости о своей беременности
Почему ваш омбре теряет яркость? Узнайте, как правильно ухаживать за таким цветом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.