Европейский Йеллоустоун существует — и теперь зовёт туристов

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Можно ли представить себе место в Европе, которое по красоте, дикой природе и масштабу может соперничать с американским Йеллоустоуном? Оказывается — да. В самом сердце Южных Карпат в Румынии раскинулись горы Фагараш, которые всё чаще называют "европейским Йеллоустоуном" — и это прозвище вполне заслужено.

Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ горы Фагараш

Европейский Йеллоустоун, о котором почти никто не знает

Старовозрастные леса, крутые хребты, животный мир, словно из документального фильма, — здесь обитают медведи, волки, бобры, бизоны.

Это одно из немногих мест в Европе, где природа по-настоящему дикая. Организации вроде Фонда охраны природы Карпат (FCC) защищают 80 000 акров леса, развивая устойчивый экотуризм и создавая условия для мирного сосуществования человека и животного мира.

"Восстановление дикой природы в горах Фагараш может стать последним шансом континента создать национальный парк огромного масштаба", — считают в National Geographic.

Как исследовать Фагараш безопасно и с пользой

Лучший способ открыть для себя "европейский Йеллоустоун" — присоединиться к экскурсиям от Travel Carpathia. Это не просто туроператор, а активный участник природоохранной деятельности.

Они предлагают туры по наблюдению за дикой природой из специальных убежищ — так называемых шкур — в Комису и Бунеа. Это уютные домики с кроватями, едой, напитками и профессиональными гидами, стоимостью от $225 до $300 за ночь.

Хочется большего? Есть и многодневные маршруты — с наблюдением за сернами, птицами, бобрами и даже однодневными походами по следам бизонов. Все туры включают пешеходные прогулки и меры безопасности.

Что ещё посмотреть в окрестностях

Горы Фагараш — это не только о животных. Здесь множество троп, ведущих к вершинам Молдовяну и Негойу.

Добраться до них проще всего из Сибиу — очаровательного города с богатой историей и немецкой архитектурой. По пути стоит прокатиться по Трансфагарашанской дороге — одному из самых живописных маршрутов Европы.

А если хочется ещё глубже погрузиться в дикую природу Румынии, отправляйтесь в горы Бучеджи — они находятся всего в пяти часах езды, но дарят абсолютно новые эмоции.

Уточнения

Румы́ния (рум. România) — государство в Юго-Восточной Европе, частично расположенное в северо-восточной части Балканского полуострова. Столица — Бухарест. Государственный язык — румынский.

