Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можно всё: как позволять себе вкусное на диете — и всё равно худеть
Потеряли огурцы в супермаркете? Не проблема: выращиваем прямо дома
Холестерин сдается: этот натуральный напиток — ваш щит от болезней
Пищевой фокус-покус: продукты, которые нас обманывают каждый день — и мы им верим
Свечи зажигания служат дольше, чем думаете: как не выбрасывать деньги впустую
Коты падают с потолка: в Перми усатые бунтари довели приют до долгов и хаоса
Золото станет новой нефтью? Миллиардер Полсон предсказывает невероятный рост
Вы не поверите, но зубная паста — это новый супергерой в уборке дома
Почему на северных оленей скоро наденут спутниковые ошейники

Пассажирам самолёта пришлось потратить больше времени на перелёт: iPad заставил посадить один из крупнейших самолетов в мире

2:04
Туризм

Обычный 11-часовой рейс из Лос-Анджелеса в Мюнхен для 461 пассажира обернулся неожиданным приключением. Вместо прямого перелета им пришлось пережить экстренную посадку и задержку в три часа. Причина? Ничто иное, как застрявший iPad в бизнес-классе.

Airbus A380
Фото: http://vitalykuzmin.net/?q=node/248 by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Airbus A380

Как все произошло

Инцидент случился в среду, 23 апреля, через три часа после взлета. Пассажирский планшет застрял в механизме сиденья бизнес-класса. Попытки освободить устройство только ухудшили ситуацию: iPad деформировался, вызвав опасения по поводу возможного возгорания.

Почему это так опасно

Литий-ионные батареи, которыми оснащены планшеты, смартфоны и ноутбуки, могут быть крайне опасны при повреждении. Если аккумулятор сдавить, пробить или перегреть, существует риск так называемого "термического разгона" — цепной реакции с неконтролируемым перегревом и возможным возгоранием или взрывом. В полете такие инциденты могут иметь катастрофические последствия.

Признаки надвигающейся опасности включают вздутие корпуса устройства, выделение тепла и появление дыма.

Решение пилотов

Столкнувшись с угрозой, экипаж не стал рисковать. Было принято решение совершить незапланированную посадку в ближайшем подходящем аэропорту — международном аэропорту Бостона Логан. Представитель Lufthansa пояснил: "Отклонение от маршрута было необходимо для устранения любого потенциального риска, особенно связанного с возможным перегревом".

Чем все закончилось

После посадки на борт поднялась команда специалистов Lufthansa Technik. Они безопасно удалили поврежденный планшет и провели проверку. Убедившись, что угрозы больше нет, Airbus A380 продолжил путь в Мюнхен и прибыл туда 24 апреля, с задержкой в три часа.

Уточнения

Airbus А380 — широкофюзеляжный двухпалубный четырёхдвигательный турбореактивный пассажирский самолёт, созданный концерном Airbus S. A.S. (ранее Airbus Industrie) — крупнейший серийный авиалайнер в мире (высота 24 метра, длина 73 метра, размах крыла 79 метров).

iPad (МФА: [ˈaɪˌpæd], от англ. pad — блокнот; устоявшаяся практическая транскрипция — "Айпад") — это торговая марка планшетных компьютеров на базе iOS и iPadOS, разработанных Apple Inc.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Две прогулки в день: миф, который может испортить вашему псу жизнь
Домашние животные
Две прогулки в день: миф, который может испортить вашему псу жизнь
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Наука и техника
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом Аудио 
Павел Дуров гордится: возлюбленная раскрыла правила финансового благополучия
Российский шоу-бизнес
Павел Дуров гордится: возлюбленная раскрыла правила финансового благополучия Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Последние материалы
Можно всё: как позволять себе вкусное на диете — и всё равно худеть
Потеряли огурцы в супермаркете? Не проблема: выращиваем прямо дома
Холестерин сдается: этот натуральный напиток — ваш щит от болезней
Пищевой фокус-покус: продукты, которые нас обманывают каждый день — и мы им верим
Свечи зажигания служат дольше, чем думаете: как не выбрасывать деньги впустую
Пассажирам самолёта пришлось потратить больше времени на перелёт: iPad заставил посадить один из крупнейших самолетов в мире
Коты падают с потолка: в Перми усатые бунтари довели приют до долгов и хаоса
Золото станет новой нефтью? Миллиардер Полсон предсказывает невероятный рост
Вы не поверите, но зубная паста — это новый супергерой в уборке дома
Почему на северных оленей скоро наденут спутниковые ошейники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.