Пассажирам самолёта пришлось потратить больше времени на перелёт: iPad заставил посадить один из крупнейших самолетов в мире

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Обычный 11-часовой рейс из Лос-Анджелеса в Мюнхен для 461 пассажира обернулся неожиданным приключением. Вместо прямого перелета им пришлось пережить экстренную посадку и задержку в три часа. Причина? Ничто иное, как застрявший iPad в бизнес-классе.

Фото: http://vitalykuzmin.net/?q=node/248 by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Airbus A380

Как все произошло

Инцидент случился в среду, 23 апреля, через три часа после взлета. Пассажирский планшет застрял в механизме сиденья бизнес-класса. Попытки освободить устройство только ухудшили ситуацию: iPad деформировался, вызвав опасения по поводу возможного возгорания.

Почему это так опасно

Литий-ионные батареи, которыми оснащены планшеты, смартфоны и ноутбуки, могут быть крайне опасны при повреждении. Если аккумулятор сдавить, пробить или перегреть, существует риск так называемого "термического разгона" — цепной реакции с неконтролируемым перегревом и возможным возгоранием или взрывом. В полете такие инциденты могут иметь катастрофические последствия.

Признаки надвигающейся опасности включают вздутие корпуса устройства, выделение тепла и появление дыма.

Решение пилотов

Столкнувшись с угрозой, экипаж не стал рисковать. Было принято решение совершить незапланированную посадку в ближайшем подходящем аэропорту — международном аэропорту Бостона Логан. Представитель Lufthansa пояснил: "Отклонение от маршрута было необходимо для устранения любого потенциального риска, особенно связанного с возможным перегревом".

Чем все закончилось

После посадки на борт поднялась команда специалистов Lufthansa Technik. Они безопасно удалили поврежденный планшет и провели проверку. Убедившись, что угрозы больше нет, Airbus A380 продолжил путь в Мюнхен и прибыл туда 24 апреля, с задержкой в три часа.

Уточнения

Airbus А380 — широкофюзеляжный двухпалубный четырёхдвигательный турбореактивный пассажирский самолёт, созданный концерном Airbus S. A.S. (ранее Airbus Industrie) — крупнейший серийный авиалайнер в мире (высота 24 метра, длина 73 метра, размах крыла 79 метров).



iPad ( МФА: [ˈaɪˌpæd], от англ. pad — блокнот; устоявшаяся практическая транскрипция — "Айпад") — это торговая марка планшетных компьютеров на базе iOS и iPadOS, разработанных Apple Inc.

