20-е годы вернулись: невероятная находка в Заозёрье связала прошлое и настоящее

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка побывала в Заозёрье Ярославской области — одном из самых красивых сёл в России, и описала свои впечатления в блоге "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен".

Фото: commons.wikimedia.org by Uz1awa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Заозёрье

Автор публикации отметила, что на улицах очень тихо и безлюдно, однако, если задержаться в селе подольше, видно, что жизнь в ней идёт. В селе есть не только школа, храм и два магазина, но и свой музей.

"Самое удивительное в Заозёрье — это его жители. Они не просто живут среди истории, они её берегут. Создали Музей купеческой предприимчивости в старом доме Потаповых. Старинная мебель, посуда, прялки, наличники, спасённые с разрушенных домов. Всё собрано по чердакам и подвалам", — написала путешественница.

Также она рассказала, что недавно на чердаке старой почты были найдены письма 20-х годов, которые так и не были отправлены по назначению.

"Местные энтузиасты разыскали родственников людей, которым были адресованы эти письма. Кто-то живёт в Заозерье до сих пор, кто-то — на другом конце страны или даже мира. В письмах — бытовые мелочи, денежные переводы, новости и сентиментальные признания. За каждой строчкой — живые люди, их судьбы, раскиданные бурными событиями начала XX века", — поделилась россиянка.

Уточнения

Заозерье — село в Угличском районе.

