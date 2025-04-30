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Чемодан без стресса: этот метод поможет собрать чемодан и не забыть ничего важного

2:27
Туризм

Метод 5-4-3-2-1 — это не волшебная формула, а удобная система, с которой чемодан не лопнет по швам. Особенно выручает, если путешествуете налегке, с ручной кладью — она сейчас строго лимитирована у большинства авиакомпаний.

Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Этот подход помогает взять нужный минимум без страха забыть важное. Подходит и для коротких поездок, и для полноценного отпуска.

Что означает правило 5-4-3-2-1?

Метод основывается на распределении одежды по категориям. В базовой версии:

  • 5 верхов — футболки, рубашки, топы;
  • 4 низа — шорты, брюки, юбки;
  • 3 пары обуви;
  • 2 платья или сезонные вещи — например, толстовка или куртка;
  • 1 комплект аксессуаров — ремень, очки, шарф и т.п.

Нижнее бельё и купальники сюда не входят — их рассчитывают отдельно, под каждый день.

Совет: комбинируйте вещи между собой заранее — так вы сэкономите время в отпуске и точно не возьмёте ничего "впустую".

А вдруг мало или, наоборот, слишком много?

Метод гибкий. Кто-то вместо трёх пар обуви берёт одну универсальную, а освободившееся место тратит на второй свитер.

Главное — держать общее количество в пределах 15 предметов. Идеально, если одежда в чемодане сочетается между собой по цвету и стилю. Если какая-то вещь подходит только к одной другой — оставьте её дома.

Проверено в дороге

Те, кто пробовал этот метод, говорят: работает. Планировать и комбинировать наряды заранее — проще, чем потом разбираться с хаосом в чемодане.

К тому же, легче отслеживать, что действительно пригодилось, а что просто прокатилось в отпуске. После каждой поездки можно корректировать список — это помогает упаковаться точнее в следующий раз.

Совет: после возвращения запишите, что действительно носили. В следующий раз не повторите прошлые ошибки.

Как ещё сэкономить место?

  • Узнайте, можно ли постирать одежду на месте. Тогда можно взять меньше.
  • Используйте одежду из мериносовой шерсти — она дышит, не пахнет и не требует частой стирки. Отлично подойдёт и для тропиков, и для горных походов.

Уточнения

Чемода́н (от перс. جامه دان‎ джомадан: جامه jāma одежда + دان dān хранитель) — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей, предшественниками являлись различные по внешнему виду и характеру материалов приспособления для переноски вещей: узлы, корзины, которые с ходом времени трансформировались во всё более удобный и практичный тип сумок.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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