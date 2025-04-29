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Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений

2:24
Туризм

Что, если мы скажем, что где-то в Бразилии по ночам светятся термитники? Нет, это не сказка, а настоящая магия природы, которую можно наблюдать в Национальном парке Эмас, признанном объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Термитник
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Olga_Ernst by Olga Ernst, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Термитник

Парк расположен в муниципалитете Шападао-ду-Сеу на юго-западе Гояса, на границе с Мату-Гросу-ду-Сул.

Светящиеся круги на земле: что происходит в парке осенью?

С октября по ноябрь здесь происходит уникальное явление — биолюминесценция. В эти месяцы светлячки вида Pyrearinus termitilluminans откладывают яйца у основания термитников.

Личинки излучают мягкий свет, создавая завораживающие огненные круги в темноте. Особенно яркое свечение видно в тёплые, влажные ночи без луны или сразу после дождя.

Посетить парк можно ежедневно с 7:00 до 23:00. Вход — 18 реалов. Обязательное условие — сопровождение гида.

Дневные туры (8-12 часов) стоят от 200 до 350 реалов, ночная экскурсия для наблюдения биолюминесценции — около 280 реалов.

"Парк предлагает сафари, наблюдение за птицами, водные прогулки и, конечно, туры по светящимся термитникам. Здесь встречаются редкие виды животных и растений, многие из которых — эндемики", — делится гид с 37-летним опытом Алусио Родригис Кабрал.

Парк охватывает разные ландшафты: саванны, влажные и каменистые поля, заросли пальм индáя и кустарников.

Среди обитателей — ягуары, пума, броненосцы, тапиры, эмы и даже более миллиона ядовитых змей. А ещё - более 350 видов птиц, включая редчайших козодоев и нелетающих странников.

Как добраться?

Добраться до парка проще всего из Гоянии через Жатаи и Минеирополис. Часть пути проходит по грунтовке, поэтому стоит заранее проверить состояние дорог.

Хотите увидеть магию природы своими глазами? Тогда планируйте поездку в Национальный парк Эмас — место, где ночь оживает.

Уточнения

Биолюминесце́нция - способность живых организмов светиться, достигаемая самостоятельно или с помощью симбионтов. Название происходит от др.-греч. βίος "жизнь" + лат. lumen "свет" + лат. escendere "испускать".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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