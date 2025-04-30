Бегство из Мармариса: турист не выдержал и сбежал на Родос, раскрыв правду о турецком курорте

Британский журналист Алекс Эванс поехал в турецкий город Мармарис, надеясь приятно отдохнуть, однако его ждало разочарование.
Эванс заметил, что лишь верхняя часть города была презентабельного вида, а в нижней части он обнаружил унылость и разруху. Из развлечений вниманию туристов предлагался лишь скучный и совершенно не современный аквапарк и дешёвые алкогольные круизы.
Когда путешественник ужинал, его неприятно поразил стриптиз официантов, про который не было заранее заявлено.
"Ровно в 21:00 они сорвали рубашки, пришлось срочно доедать спагетти", — написал Эванс.
Кроме того, его раздосадовало то, как навязчиво торговцы на улицах предлагали сладости, уверяя, что это бесплатно, но тут же начинали требовать денег. Отталкивающее впечатление произвело и огромное количество магазинов, в которых продавались вещи поддельных брендов.
Эванс не стал ждать окончания своего тура и уехал раньше времени на греческий Родос, который по сравнению с Мармарисом показался ему настоящим раем. Об этом сообщает Express.
Ма́рмарис (тур. Marmaris) — город-порт и курорт в Турции.
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