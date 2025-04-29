Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главный бизнес США: Америка намерена вооружить еще одну страну рядом с Россией. Что нас ждет дальше
Рецепт мира от США: госдеп заявил о работе над долгосрочным перемирием
Грабли, мотыга и смертельный сюрприз: что прячется между рядками
Мамонтовая ДНК проливает свет на эволюцию и вымирание видов
Сделаем Ватикан снова великим: Трамп решил стать папой римским
Единый фронт: БРИКС подготовили ответ на односторонние санкции
Пригрозили пальцем: Америка в очередной раз обещает выйти из переговоров
Расширение ООН: БРИКС выступает за включение новых членов в состав Совбеза
Секрет сестринской любви: редкое откровение старшей дочери Алсу о Микелле

Термальная вода с историей: где найти воду, снимающую стресс и лечащую лёгкие

2:29
Туризм

Что объединяет почти век истории, бутылку воды и тишину венгерской деревушки? Ответ — в бюккшекской воде Salvus, которую до сих пор называют настоящей магией.

термальный источник
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
термальный источник

Сегодня Бюккшек — это не просто деревня с населением около 700 человек. Это курорт с официальным рейтингом, современным спа-комплексом и редкой по составу термальной водой, чья история уходит в 1930-е годы.

От деревенской купальни — к современному спа

Местные источники открыли почти сто лет назад. Уже в 30-х годах XX века баня пользовалась популярностью: её регулярно обновляли, а вода из источника считалась целебной.

Сегодня здесь — просторные бассейны, мир саун, пляж с горками и зона ингаляций. В 2012 году комплекс полностью обновили, не нарушив атмосферу покоя и единения с природой.

"Хороший маленький бюккшеки Сальвус лечит практически все болезни", — верили посетители и почти ничего не преувеличивали.

Salvus в бутылке — здоровье на полке

С 1930-х вода Salvus продаётся в бутылках. Это один из самых узнаваемых венгерских брендов термальной воды.

Благодаря высокому содержанию минеральных веществ её рекомендуют для ванн и ингаляций, а также при гастритах, язвах, заболеваниях кишечника и даже диабете.

Особенно эффективна вода при ингаляциях: она снимает воспаление, помогает восстановить голосовые связки, улучшает состояние дыхательных путей, даже у курильщиков.

Вода, которая успокаивает

Главная особенность бюккшекской воды — высокая концентрация бромид-ионов (13,9-24,8 мг/л). Это делает её одной из самых насыщенных бромом термальных вод в Венгрии.

А бром, как известно, оказывает седативное действие: помогает при стрессах, нарушениях сна и расстройствах вегетативной нервной системы.

Наследие, которое не стареет

Несмотря на новые водные горки и современные сауны, главная магия места осталась прежней. Бюккшек — это тишина, близость к природе и вода Salvus, которая, кажется, не подвержена времени. Её действие ощущается так же сильно, как и десятки лет назад.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország) — государство в Центральной Европе. Столица — Будапешт. Государственный язык — венгерский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Авто
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему? Аудио 
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале
Новости спорта
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Последние материалы
Гипноз Козловского: из-за чего Стася Милославская получила выговор на работе
Сорняки сдаются без боя — если у вас есть этот кухонный секрет
Самым горьким на Земле признали это вещество. Лимон по сравнению с ним сладкий
Дешёвая Азия: в этой стране комфортно жить на 50 тысяч рублей в месяц
Голливудский режиссёр Стоун: Европа пытается уничтожить историческую правду
Исинбаева, которая уехала из России, всё еще покупает там недвижимость
Как усмирить аппетит перед сном: рабочие хитрости для стройной фигуры
Невидимый шик: эти ногти почти не видно, но вы не сможете отвести взгляд
Вода после картошки — новый хит среди садоводов: просто, но мощно
Дискриминация или обычная формальность? Израильтянин столкнулся с неожиданным требованием в японском отеле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.