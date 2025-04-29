Термальная вода с историей: где найти воду, снимающую стресс и лечащую лёгкие

2:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что объединяет почти век истории, бутылку воды и тишину венгерской деревушки? Ответ — в бюккшекской воде Salvus, которую до сих пор называют настоящей магией.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info термальный источник

Сегодня Бюккшек — это не просто деревня с населением около 700 человек. Это курорт с официальным рейтингом, современным спа-комплексом и редкой по составу термальной водой, чья история уходит в 1930-е годы.

От деревенской купальни — к современному спа

Местные источники открыли почти сто лет назад. Уже в 30-х годах XX века баня пользовалась популярностью: её регулярно обновляли, а вода из источника считалась целебной.

Сегодня здесь — просторные бассейны, мир саун, пляж с горками и зона ингаляций. В 2012 году комплекс полностью обновили, не нарушив атмосферу покоя и единения с природой.

"Хороший маленький бюккшеки Сальвус лечит практически все болезни", — верили посетители и почти ничего не преувеличивали.

Salvus в бутылке — здоровье на полке

С 1930-х вода Salvus продаётся в бутылках. Это один из самых узнаваемых венгерских брендов термальной воды.

Благодаря высокому содержанию минеральных веществ её рекомендуют для ванн и ингаляций, а также при гастритах, язвах, заболеваниях кишечника и даже диабете.

Особенно эффективна вода при ингаляциях: она снимает воспаление, помогает восстановить голосовые связки, улучшает состояние дыхательных путей, даже у курильщиков.

Вода, которая успокаивает

Главная особенность бюккшекской воды — высокая концентрация бромид-ионов (13,9-24,8 мг/л). Это делает её одной из самых насыщенных бромом термальных вод в Венгрии.

А бром, как известно, оказывает седативное действие: помогает при стрессах, нарушениях сна и расстройствах вегетативной нервной системы.

Наследие, которое не стареет

Несмотря на новые водные горки и современные сауны, главная магия места осталась прежней. Бюккшек — это тишина, близость к природе и вода Salvus, которая, кажется, не подвержена времени. Её действие ощущается так же сильно, как и десятки лет назад.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország) — государство в Центральной Европе. Столица — Будапешт. Государственный язык — венгерский.

