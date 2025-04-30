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Бодишейминг как новая реальность: блогер столкнулась с жестоким отношением к её фигуре в Юго-Восточной Азии

1:01
Туризм

Британская тревел-блогер Элис Мокет поехала в путешествие по странам Юго-Восточной Азии и столкнулась с постоянными насмешками или нетактичными высказываниями в свой адрес из-за того, что её фигура не соответствует общепринятым стандартам.

Пномпень
Фото: commons.wikimedia.org by Wise World Contributor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пномпень

В Таиланде, на Филиппинах и в Камбодже Элис чувствовала повышенное внимание к себе из-за своей полноты. Она сталкивалась с разными ситуациями: в аэропорту ей сразу же предложили удлинитель ремня с оговоркой, что он может на ней не застегнуться. В ресторане ей с издёвкой предложили увеличенную порцию пасты. В баре посетители смеялись над ней, с сарказмом изображая бойцов сумо. Помимо всего этого, Элис постоянно слышала смешки и ловила на себе взгляды на улице.

"Представьте себе, что вы испытываете болезненную неуверенность в себе, а затем кто-то указывает вам на это каждый день в течение пяти-шести месяцев подряд. Это тяжело", — заключила Мокет.

Об этом сообщает Daily Mail.

Уточнения

Ю́го-Восто́чная А́зия (ЮВА) — регион, охватывающий континентальные и островные территории между Японией, Китаем, Индией и Австралией.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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