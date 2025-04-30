Весна в Чехии для двоих: 5 секретных мест, где расцветает романтика и оживают чувства

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Весна — идеальное время для путешествий вдвоём: пейзаж цветёт, дни становятся длиннее, и всё оживает. Если вы ищете место, где можно насладиться романтикой, тишиной и красотой чешской природы или архитектуры, мы подготовили подборку самых красивых весенних мест в Чешской Республике. Планируете ли вы выходные на двоих или просто однодневный побег от реальности, эти советы настроят вас на нужный романтический лад.

Фото: commons.wikimedia.org by Aktron, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пругонице

В поездках на двоих есть своя прелесть. Вы замедляетесь, останавливаетесь у просмотра, садитесь на скамейку, где никого нет, или идёте рука об руку по цветущему саду. В Чешской Республике много романтических уголков, но некоторые из них как никогда подходят для весны. Сочетание цветущих парков, весенней зелени, тихих городских уголков и видов на заходящее солнце создаёт сказочный фон. Мы подобрали для вас пять мест, которые отлично подойдут для романтических моментов вдвоём и ещё не переполнены туристами.

Замок Глубока-над-Влтавой и прогулка вдоль реки

Глубока по праву считается одним из самых романтичных замков в Чешской Республике. Его неоготическая архитектура напоминает английскую резиденцию Виндзор и в сочетании с ландшафтным замковым парком создаёт место, идеально подходящее для поездки вдвоём. Весной здесь цветут не только магнолии и тюльпаны, но и целые деревья, которые делают парк настоящим райским уголком.

Палава и закат с Дивчи Град

Южная Моравия — символ вина, тепла и отдыха, а весна — лучшее время, чтобы насладиться ею без летней толпы. Самым романтичным местом, несомненно, являются руины Дивчи Град (Девички), которые возвышаются над Павловым. Дорога на вершину не длинная, но вид, который ждёт вас на вершине, захватывает дух. Виноградники, озёра Новые Млины и зубчатые хребты Палавских холмов у вас на ладони.

Мы рекомендуем отправиться в поход в конце дня, когда солнце садится за горизонт и пейзаж приобретает золотистый оттенок. После этого вы можете отправиться за бокалом вина в одну из местных виноделен, в идеале в Павлове или Дольни-Вестонице. Романтика без преувеличения, но с характером.

Цветущие Пругонице

Для тех, кто ищет романтический отдых без долгого путешествия из столицы, Пругонице является идеальным местом. Замковый парк, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, весной превращается в цветущий сад. Здесь цветут тысячи тюльпанов, нарциссов, магнолий и знаменитых рододендронов, образующих целые красочные стены вдоль лесных троп.

Парк большой, поэтому даже в самые загруженные дни вы найдёте тихие уголки, где можно посидеть на скамейке или расстелить одеяло на траве. До Пругонице также можно добраться на общественном транспорте из Праги, и поездку можно совместить с кофе или обедом в одном из местных кафе.

Чески-Крумлов вне основного сезона

Летом в Чески-Крумлове многолюдно, но весной, перед началом основного туристического сезона, здесь царит совсем другая атмосфера. Город медленно просыпается, на улицах тихо, кафе почти бесплатны, а виды на реку Влтаву выглядят как из романа.

Прогуляться по замковому саду, подняться на плащевой мост или выпить послеобеденное вино у реки без толпы? Именно поэтому Крумлов так волшебен весной. Мы рекомендуем ехать в будние дни. С Крумловым вы будете вознаграждены так, как не каждый турист может себе представить.

Панская скала

На севере Чехии, недалеко от Каменицкого Шенова, находится Панская скала — природное образование, известное по сказке "Гордая принцесса". Её базальтовые колонны выглядят величественно и романтично одновременно, особенно на восходе или закате солнца. Окрестности скалы благоустроены и приглашают вас на пикник или тихий романтический момент вдвоём.

Если позволяет время, отправляйтесь дальше, например, к смотровой башне Едлова гора, или к близлежащим руинам замка Толштейн. Этот район несправедливо заброшен, но для влюбленных душ он идеален, дик, умиротворён и полон вдохновения.

Уточнения

Че́хия (чеш. и словац. Česko, МФА (чешск.) : [ˈʧɛskɔ], пол. Czechy, официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР), чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.) : [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.

