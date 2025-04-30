Русский Алёша, благодаря которому болгарские герои стали памятниками

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Бунарджик — одно из самых известных мест Пловдива, где расположены важнейшие памятники, отражающие разные этапы истории города. Прогуливаясь по этому холму, можно прикоснуться к памяти великих событий и людей.

Фото: commons.wikimedia by Майор Деянов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Надпись на памятнике советскому солдату в Пловдиве, Болгария

Памятник героям Советской Армии - монумент Алёша

На вершине второго по высоте холма Пловдива возвышается Памятник Советской Армии, более известный как Алёша. Монументальная гранитная статуя, высотой 10,5 метров, изображает советского солдата с пистолетом-пулемётом "Шпагин" наперевес. Памятник строился в период с 1954 по 1957 годы и был торжественно открыт 5 ноября 1957 года. Прототипом для скульптуры стал реальный человек — Алексей Иванович Скурлатов, солдат, оставшийся в народной памяти как символ освобождения.

Памятник Василу Левскому

Единственная статуя Васила Левского, Апостола свободы, в Пловдиве также находится в этом районе. Идея увековечить великого революционера появилась ещё в 1895 году, но долгое время оставалась нереализованной. Лишь в 1934 году жители Карлова возродили инициативу, начав сбор средств. Скульптор Иван Лазаров воплотил образ Левского в бронзе в 1942 году, создав памятник, ставший важным символом национальной гордости.

Памятник русским освободителям

На Бунарджике возвышается и Памятник русским освободителям, установленный в 1881 году. Он посвящён героям русской армии, отдавшим жизни за освобождение Пловдива от османского ига. Проект монумента был разработан архитектором Вокаром, и с тех пор памятник остаётся важной частью исторического ландшафта города.

Эти три монумента отражают разные исторические эпохи, объединённые общей темой борьбы за свободу и память о героях. Бунарджик остаётся местом, где история оживает на глазах каждого, кто поднимается по его тропам.

Уточнения

«Алёша» — памятник советскому солдату-освободителю в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик («Холм Освободителей»).



Алексе́й Ива́нович Скурла́тов (30 марта 1922, село Налобиха, Косихинский район, Алтайская губерния — 3 ноября 2013, село Налобиха, Косихинский район, Алтайский край) — участник Великой Отечественной войны, разведчик и связист, кавалер двух орденов Красной Звезды и многих других наград. Он послужил прообразом для знаменитого «Алёши» — памятника советским воинам-освободителям в болгарском городе Пловдив, про который также была написана одноимённая песня.

