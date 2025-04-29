Россияне находят любовь в таких неожиданных местах, что не всем придёт в голову

Около 56% россиян находят новых знакомых во время поездок. Наибольший шанс встретить интересного человека — на море (38%) или в интернете (30%). В числе популярных мест также экскурсии и транспорт (25%), отели и санатории (22%), походы, рестораны и концерты (19%). В круизах заводят знакомства 10%, а в ретритах и йога-турах — 5%.

Фото: flickr.com by Paul, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Сердце в небе

Согласно данным совместного опроса ОК Знакомств и ЮMoney, передаёт ТАСС, 30% опрошенных предпочитают начинать общение онлайн. Из них 52% используют соцсети, 25% — сайты знакомств, а 23% — мобильные дейтинг-сервисы. Цифровой подход к романтике уверенно набирает популярность, особенно среди тех, кто ищет комфорт и эффективность.

Наиболее важные качества потенциального спутника — чувство юмора и обаяние (30%). Почти столько же людей ценят общие интересы (27%) и внешнюю привлекательность (26%). Умение поддержать разговор отмечают 22%, а серьёзные намерения — 15%.

33% тратят на свидания в зависимости от обстоятельств, 21% оплачивают всё за двоих, а 18% делят расходы пополам. Основные статьи трат — развлечения (42%), кафе (35%), транспорт (25%) и подарки (20%). Интересно, что 35% респондентов тратят на знакомства более 50 тысяч рублей, а 20% — до 5 тысяч.

Лишь 25% россиян могут позволить себе несколько отпусков в год, ещё 24% — только один. 15% отдыхают раз в несколько лет, а 36% — и того реже. Несмотря на это, каждый отпуск может стать шансом на судьбоносную встречу.

Уточнения

Социа́льная сеть (сокр соцсеть, SNS от social networking service) — онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения (музыка, фильмы) и работы.

