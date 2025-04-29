Свежий ветер перемен: чем удивят туристов обновлённые каналы Амстердама

Одно из самых незабываемых впечатлений в Амстердаме — неспешная прогулка по его легендарным каналам. Очаровательные мосты, характерные фасады домов, легкий шум воды… Однако с 2025 года классические речные круизы начнут преображаться.
С апреля 2025 года в городе начинают действовать новые экологические правила: все прогулочные суда — от парусников до моторных лодок — должны будут отказаться от бензина и дизеля.
Теперь лодки должны работать на электричестве или водороде, чтобы не выбрасывать вредные вещества в воду и воздух.
Такой шаг неудивителен: Амстердам давно занимает лидирующие позиции в сфере устойчивого развития и стремится стать углеродно-нейтральным к 2050 году. Новые нормы не только сделают город чище и тише, но и подчеркнут естественную красоту каналов.
Поначалу изменений может показаться немного: многие операторы экскурсионных катеров уже перешли на электрические суда, так что культовые прогулки никуда не исчезнут. Просто теперь вас будет сопровождать не шум мотора и запах выхлопных газов, а лёгкое покачивание и тишина.
Исторические суда тоже попадут под действие новых правил, но им дают отсрочку до 2030 года. Это даст владельцам время для переоборудования лодок или поиска других решений.
К 2030 году в Амстердаме планируют установить около 2500 зарядных станций для электрических лодок вместо нынешних 22. Хотя в первое время на воде станет чуть спокойнее, в будущем ожидается бурный рост электрического флота.
Сегодня в амстердамских каналах курсирует около 14 000 прогулочных судов. Ожидается, что большинство капитанов адаптируются к новым стандартам, чтобы сохранить возможность радовать туристов.
Да, вы всё ещё сможете отправиться в круиз на углеродно-нейтральном судне. Но если хотите исследовать Амстердам иначе, выберите велосипед или пешую прогулку. Город знаменит своими ровными улицами, идеальными для неторопливого исследования.
Главное — не забудьте удобную обувь!
Амстерда́м (нидерл. Amsterdam) — столица и крупнейший город Нидерландов. Расположен в провинции Северная Голландия на западе страны в устье реки Амстел, у бухты Эй.
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