Свежий ветер перемен: чем удивят туристов обновлённые каналы Амстердама

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Одно из самых незабываемых впечатлений в Амстердаме — неспешная прогулка по его легендарным каналам. Очаровательные мосты, характерные фасады домов, легкий шум воды… Однако с 2025 года классические речные круизы начнут преображаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Бобровский, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Амстердам

Что изменится на каналах Амстердама

С апреля 2025 года в городе начинают действовать новые экологические правила: все прогулочные суда — от парусников до моторных лодок — должны будут отказаться от бензина и дизеля.

Теперь лодки должны работать на электричестве или водороде, чтобы не выбрасывать вредные вещества в воду и воздух.

Такой шаг неудивителен: Амстердам давно занимает лидирующие позиции в сфере устойчивого развития и стремится стать углеродно-нейтральным к 2050 году. Новые нормы не только сделают город чище и тише, но и подчеркнут естественную красоту каналов.

Как это отразится на туристах

Поначалу изменений может показаться немного: многие операторы экскурсионных катеров уже перешли на электрические суда, так что культовые прогулки никуда не исчезнут. Просто теперь вас будет сопровождать не шум мотора и запах выхлопных газов, а лёгкое покачивание и тишина.

Исторические суда тоже попадут под действие новых правил, но им дают отсрочку до 2030 года. Это даст владельцам время для переоборудования лодок или поиска других решений.

К 2030 году в Амстердаме планируют установить около 2500 зарядных станций для электрических лодок вместо нынешних 22. Хотя в первое время на воде станет чуть спокойнее, в будущем ожидается бурный рост электрического флота.

Сегодня в амстердамских каналах курсирует около 14 000 прогулочных судов. Ожидается, что большинство капитанов адаптируются к новым стандартам, чтобы сохранить возможность радовать туристов.

Не хотите способствовать перегрузке каналов? Есть альтернатива!

Да, вы всё ещё сможете отправиться в круиз на углеродно-нейтральном судне. Но если хотите исследовать Амстердам иначе, выберите велосипед или пешую прогулку. Город знаменит своими ровными улицами, идеальными для неторопливого исследования.

Главное — не забудьте удобную обувь!

Уточнения

Амстерда́м (нидерл. Amsterdam) — столица и крупнейший город Нидерландов. Расположен в провинции Северная Голландия на западе страны в устье реки Амстел, у бухты Эй.

