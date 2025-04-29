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Запретный водопад Моссбрей: в чём секрет его популярности среди смельчаков

1:05
Туризм

Водопад Моссбрей в Северной Калифорнии (США) — настоящее приключение для смельчаков.

Турист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Турист

Люди рискуют порой жизнью, чтобы хоть мельком его увидеть. Водопад питается ледниками горы Шаста: талая вода стекает по покрытым мхом скалам в реку Сакраменто.

Чтобы добраться до него, нужно нарушить закон — пройти по чужой территории и прокрасться по железнодорожным путям вдоль реки. Ежегодно такие опасные путешествия совершают около 30 тысяч человек, несмотря на смертельные риски — два человека погибли возле водопада с 2012 года.

Благодаря соцсетям, популярность этого места растет. Власти планируют организовать безопасный и легальный доступ, но часть земли принадлежит религиозной группе, которая считает водопад священным и запрещает его посещение.

Несмотря на опасности и запреты, место остается популярным среди искателей приключений, которые готовы рискнуть ради вида этого удивительного водопада, пишет nypost. 

Уточнения

Калифо́рния (англ. California, американское произношение: [ˌkæləˈfɔːrniə] ) — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана. Граничит с американскими штатами Орегон (на севере), Невада (на востоке) и Аризона (на юго-востоке), а также с мексиканским штатом Нижняя Калифорния (на юге).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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