МИД России советует временно отказаться от путешествий в эти регионы Индии и Пакистана

Ситуация в Южной Азии продолжает накаляться. Вслед за предупреждением от посольства России в Пакистане, аналогичное заявление сделало и российское диппредставительство в Индии.
На фоне обострения индийско-пакистанских отношений, посольство РФ в Индии выступило с важным обращением:
"В связи с нарастающей напряженностью в индийско-пакистанских отношениях настоятельно рекомендуем в отсутствие крайней необходимости воздержаться от посещения союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх", — сообщили в диппредставительстве.
Особую тревогу вызывают регионы Джамму и Кашмир, а также Ладакх. Именно сюда посольство настоятельно не советует отправляться без крайней необходимости.
Кроме того, россиян, которые уже находятся в этих районах, просят проявить осторожность.
"Сообщите о своем местонахождении посольству и, если возможно, покиньте эти территории", — подчеркнули дипломаты.
Эскалация напряженности между Индией и Пакистаном в последние дни вызывает серьёзные опасения. Подобные рекомендации — не формальность, а реальная мера предосторожности.
Накануне российское посольство в Пакистане также призвало граждан РФ временно отказаться от поездок в страну, сославшись на резко возросшие риски.
Если вы планировали поездку или уже находитесь в регионах повышенного риска:
Безопасность всегда должна быть на первом месте, особенно в условиях обострения международной обстановки.
Лада́кх или Ладак (тиб. ལ་དྭགས་, Вайли la dwags, хинди लदाख, урду لدّاخ), — историческая и географическая область в Индии. С 2019 года является союзной территорией, отделённой от бывшего штата Джамму и Кашмир. Дословно «ла» означает перевал, «дакх» — страна.
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