МИД России советует временно отказаться от путешествий в эти регионы Индии и Пакистана

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Ситуация в Южной Азии продолжает накаляться. Вслед за предупреждением от посольства России в Пакистане, аналогичное заявление сделало и российское диппредставительство в Индии.

Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ МИД РФ

Нарастающая угроза: Россиян предупреждают об опасности в Азии

На фоне обострения индийско-пакистанских отношений, посольство РФ в Индии выступило с важным обращением:

"В связи с нарастающей напряженностью в индийско-пакистанских отношениях настоятельно рекомендуем в отсутствие крайней необходимости воздержаться от посещения союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх", — сообщили в диппредставительстве.

Кто в зоне риска?

Особую тревогу вызывают регионы Джамму и Кашмир, а также Ладакх. Именно сюда посольство настоятельно не советует отправляться без крайней необходимости.

Кроме того, россиян, которые уже находятся в этих районах, просят проявить осторожность.

"Сообщите о своем местонахождении посольству и, если возможно, покиньте эти территории", — подчеркнули дипломаты.

Почему это важно?

Эскалация напряженности между Индией и Пакистаном в последние дни вызывает серьёзные опасения. Подобные рекомендации — не формальность, а реальная мера предосторожности.

Накануне российское посольство в Пакистане также призвало граждан РФ временно отказаться от поездок в страну, сославшись на резко возросшие риски.

Что делать россиянам?

Если вы планировали поездку или уже находитесь в регионах повышенного риска:

незамедлительно сообщите о себе в ближайшее российское дипломатическое представительство;

рассмотрите возможность покинуть опасные районы;

внимательно следите за официальными сообщениями посольства.

Безопасность всегда должна быть на первом месте, особенно в условиях обострения международной обстановки.

Уточнения

Лада́кх или Ладак (тиб. ལ་དྭགས་ , Вайли la dwags, хинди लदाख, урду لدّاخ‎), — историческая и географическая область в Индии. С 2019 года является союзной территорией, отделённой от бывшего штата Джамму и Кашмир. Дословно «ла» означает перевал, «дакх» — страна.

