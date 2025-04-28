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Как избежать ненужных расходов за границей: советы экспертов

Туризм

Чтобы избежать лишних расходов за границей, лучше заранее оплатить как можно больше услуг в рублях и обменивать на иностранную валюту только необходимую сумму.

Туризм
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туризм

Об этом рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Эксперт напомнил, что в некоторых странах россияне могут расплачиваться картой "Мир". Перед поездкой стоит проверить, работает ли она в выбранной стране. Однако Горин подчеркнул, что даже в этом случае карта может приниматься не везде — в отдельных терминалах, магазинах или банкоматах. Поэтому разумнее рассчитывать на наличные. Самыми удобными валютами остаются доллар, евро и китайский юань. При этом важно учитывать комиссии банков при обмене валюты туда и обратно, поэтому лучше брать с собой только необходимую сумму.

Горин также посоветовал оплачивать как можно больше услуг ещё в России через туроператора — это поможет минимизировать валютные траты в поездке.

В свою очередь, вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян добавил, что если купить валюту заранее не удалось, можно обратиться в своё турагентство: там помогут заранее оплатить билеты в театры, музеи, аренду автомобиля или питание.

Он также отметил, что поскольку карта "Мир" работает за рубежом ограниченно, стоит рассмотреть оформление карты UnionPay — её принимают более чем в 50 странах. При поездках в страны с системой "всё включено", например в Египет или Турцию, достаточно взять около 200 долларов на человека. Если же предстоит проживание с только включенным завтраком, лучше рассчитывать на 100 долларов в день на каждого туриста.

Кроме того, ранее адвокат Виталий Ульяненко напомнил, что россиянам могут ограничить выезд за границу при наличии долгов свыше 10 тысяч рублей, если они не погашены в течение двух месяцев. Поэтому перед отпуском стоит проверить наличие исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и, в зависимости от контекста, включающий только денежные знаки в виде банковских и казначейских билетов, а также монет, являющихся законным средством платежа на территории определённого государства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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