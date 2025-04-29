Пиренейский полуостров погрузился в хаос: блэкаут в Испании и Португалии

На Пиренейском полуострове продолжается масштабный блэкаут: жизнь в крупнейших городах почти полностью остановилась.
Магазины, рестораны, банкоматы и даже светофоры не работают. Общественный транспорт тоже парализован.
Жители пострадавших городов вынуждены полагаться на мобильный интернет. Но и он работает с перебоями, что затрудняет связь и доступ к информации.
Движение поездов полностью остановлено по всей Испании. В Мадриде, Барселоне, Валенсии, Лиссабоне и Порту метро и трамваи прекратили работу.
Некоторые поезда застряли прямо в туннелях, что ещё сильнее усложнило ситуацию для пассажиров.
Аэропорты Мадрида, Барселоны и Лиссабона оказались обесточены. Несмотря на это, по данным Flightradar24, часть самолётов всё же начала вылетать.
По всей видимости, в аэропортах подключены временные генераторы, чтобы хоть как-то поддерживать операции.
Когда именно удастся восстановить подачу электроэнергии и наладить транспортное сообщение, пока неизвестно.
Блэкаут (англ. blackout) — системная авария в энергосистеме, сопровождаемая массовым отключением потребителей.
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