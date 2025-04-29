Пиренейский полуостров погрузился в хаос: блэкаут в Испании и Португалии

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Пиренейском полуострове продолжается масштабный блэкаут: жизнь в крупнейших городах почти полностью остановилась.

Фото: commons.wikimedia.org by Abhijeet Rane, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Порту, Португалия

Магазины, рестораны, банкоматы и даже светофоры не работают. Общественный транспорт тоже парализован.

Только мобильный интернет — и тот нестабильный

Жители пострадавших городов вынуждены полагаться на мобильный интернет. Но и он работает с перебоями, что затрудняет связь и доступ к информации.

Поезда замерли, метро встало прямо в туннелях

Движение поездов полностью остановлено по всей Испании. В Мадриде, Барселоне, Валенсии, Лиссабоне и Порту метро и трамваи прекратили работу.

Некоторые поезда застряли прямо в туннелях, что ещё сильнее усложнило ситуацию для пассажиров.

Аэропорты работают на пределе возможностей

Аэропорты Мадрида, Барселоны и Лиссабона оказались обесточены. Несмотря на это, по данным Flightradar24, часть самолётов всё же начала вылетать.

По всей видимости, в аэропортах подключены временные генераторы, чтобы хоть как-то поддерживать операции.

Что сейчас происходит в городах

Улицы погрузились в темноту: светофоры отключены, движение затруднено.

Общественный транспорт полностью парализован.

Обычные покупки невозможны: магазины не принимают оплату ни картами, ни наличными — банкоматы не работают.

Люди собираются на улицах в поисках информации и помощи.

Когда именно удастся восстановить подачу электроэнергии и наладить транспортное сообщение, пока неизвестно.

Уточнения

Блэкаут (англ. blackout) — системная авария в энергосистеме, сопровождаемая массовым отключением потребителей.

