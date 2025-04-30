Злоупотребят или защитят: чего ждать от легализации овербукинга

5:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Почти половина турагентов, принявших участие в опросе, проведённом порталом Profi. Travel, выступили против легализации овербукинга в России. Как выяснилось, представители турбизнеса опасаются, что на практике инициатива окажется не столь прозрачной, как её представляет Минтранс, а авиакомпании получат больше возможностей для злоупотреблений — например, для заполнения непопулярных рейсов.

Фото: commons.wikimedia.org by Foma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аэропорт Шереметьево

Тем не менее у поправок есть и сторонники, которые уверяют: официальная легализация поможет лучше защитить права пассажиров. Ведь овербукинг де-факто существует и сейчас, а признание этого факта законодательно обяжет перевозчиков соблюдать чёткие правила и выплачивать компенсации.

Что предлагает Минтранс

Поправки в Воздушный кодекс, касающиеся овербукинга, планируется вынести на публичное обсуждение уже в начале июня. В проекте предусмотрено, что в случае отсутствия места у пассажира компенсация составит от 25% до 200% стоимости билета — в зависимости от времени ожидания следующего рейса.

Авиакомпании должны будут обязательно получить согласие пассажира на пересадку. При этом пересаживать будет запрещено родителей с детьми, инвалидов и сопровождающих их лиц, военнослужащих, следующих к месту службы, а также транзитных пассажиров.

Как турбизнес оценивает инициативу

Самым популярным среди опрошенных оказался ответ против легализации. 28% представителей туротрасли уверены: авиакомпании обязательно найдут лазейки, чтобы заполнять пустующие рейсы. Еще 19% респондентов выразили сомнения в реальной эффективности предлагаемой системы: "А что, если мест продано больше, но никто не согласится пересесть?" - задаются вопросом они.

В то же время 23% участников опроса полностью поддержали поправки. Из них 6% считают, что давно пора узаконить уже существующую практику: в случае соблюдения правил пассажиры будут только в выигрыше. Ещё 17% выступили за легализацию, отметив, что существующий овербукинг необходимо систематизировать через чёткие выплаты.

30% респондентов поддерживают инициативу с оговорками. Так, 13% уверены, что пересадка должна быть возможной только при добровольном согласии пассажира, а 17% считают, что компенсация в случае отказа от рейса должна составлять 100-200% от стоимости билета.

Лучше регулировать, чем игнорировать

Главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров в разговоре с Profi. Travel отметил, что легализация овербукинга скорее несёт позитивный эффект.

"Многие воспринимают эти поправки как попытку узаконить овербукинг, но я считаю, что это попытка встроить уже существующее явление в правовое поле", — заявил он.

Эксперт также отмечает: чтобы добиться компенсации, пассажиру зачастую приходится обращаться в суд, что всегда сопряжено с рисками и длительными сроками.

"Что мешает авиакомпаниям прямо сейчас злоупотреблять овербукингом? Ничего. И если это происходит, никакой ответственности или штрафов не предусмотрено."

По словам Гусарова, в мировой практике овербукинг в основном регулируется законом. В Евросоюзе, например, чётко прописаны обязательства авиакомпаний, а система штрафов и компенсаций минимизирует количество конфликтных ситуаций.

"В одном из аэропортов Германии авиакомпания за 20 минут до начала посадки объявила, что десяти пассажирам не хватает мест. Была предложена компенсация в 200 евро и вылет следующим рейсом через пару часов. В результате у стойки сразу выстроилась очередь из 40 желающих получить компенсацию и задержаться", — привёл он в пример случай из личного опыта.

Эксперт подчеркнул: всё зависит от размера компенсации. При достойных условиях добровольных желающих пересесть обычно больше, чем реально пострадавших.

Что важно предусмотреть

Роман Гусаров подчеркнул необходимость внимательно адаптировать мировой опыт к российским реалиям.

"Нам нужно принять такое законодательство об овербукинге, которое не позволило бы авиакомпаниям злоупотреблять правом продавать билетов больше, чем мест в самолете", — пояснил он.

Важными условиями, по его мнению, являются обязательная выплата компенсаций, обеспечение питания и проживания при длительном ожидании, а также строгий запрет на пересадку пассажиров из социально защищённых категорий.

Эксперт напомнил, что компенсация за овербукинг не исключает возможности требовать возмещения дополнительных убытков, например, при опоздании на стыковочные рейсы или другие важные мероприятия.

Уточнения

Овербукинг (англ. Overbooking) — сверхбронирование, перебронирование, перепродажа.

