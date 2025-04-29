В Приморье запускают туризм будущего: лучшие инициативы регионов

В Приморском крае состоялась презентация программ развития туризма в муниципалитетах на период до 2028 года. В мероприятии принял участие губернатор региона Олег Кожемяко, который лично оценил инициативы глав городов и районов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства края.
На заседании конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители краевых властей, туристического бизнеса и инвесторы, обсуждались перспективные направления развития отрасли. Глава региона подчеркнул, что туризм для Приморья — это не просто перспективная сфера, а важная часть экономики.
"Им [туризмом] нужно заниматься системно: развивать инфраструктуру, привлекать бизнес, использовать госпрограммы. Наша задача — создать условия, чтобы люди выбирали отдых в Приморье и открывали для себя родной край", — отметил губернатор.
В соответствии с национальными целями развития, доля туризма в валовом региональном продукте должна увеличиться с нынешних 2% до 5%. Для достижения этой цели в Приморье уже действуют специальные меры поддержки, в том числе программа переоборудования коттеджей в мини-гостиницы.
Муниципалитеты представили разнообразные проекты, учитывающие природные и культурные особенности своих территорий:
Уссурийск планирует создание круглосуточного мотопарка;
Арсеньев представил концепцию горнолыжного курорта;
Дальнегорск предложил благоустройство пляжа на Горбушинском водохранилище;
Спасский район делает ставку на развитие экотроп и промышленного туризма;
Артём презентовал проект велодорожки "Артемида" с полноценной инфраструктурой и пунктами проката велосипедов.
Губернатор Приморья обратил внимание, что все проекты должны предусматривать комплексное развитие территорий:
"Проекты должны быть комплексными: с парковками, туалетами, местами для сбора мусора", — подчеркнул Кожемяко.
По итогам заседания комиссия выделила наиболее проработанные программы муниципалитетов Дальнегорска, Спасского и Чугуевского округов. Высокую оценку получили также концепции экотроп, предложенные Ольгинским, Черниговским и Лазовским районами.
Реализация предложенных проектов, по мнению экспертов, не только увеличит туристический поток в Приморский край, но и поможет вывести регион в число лидеров туристической отрасли на Дальнем Востоке.
Примо́рье — физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации.
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