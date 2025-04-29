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В Приморье запускают туризм будущего: лучшие инициативы регионов

2:45
Туризм

В Приморском крае состоялась презентация программ развития туризма в муниципалитетах на период до 2028 года. В мероприятии принял участие губернатор региона Олег Кожемяко, который лично оценил инициативы глав городов и районов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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Фото: freepik.com is licensed under public domain
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Туризм — новый драйвер экономики региона

На заседании конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители краевых властей, туристического бизнеса и инвесторы, обсуждались перспективные направления развития отрасли. Глава региона подчеркнул, что туризм для Приморья — это не просто перспективная сфера, а важная часть экономики.

"Им [туризмом] нужно заниматься системно: развивать инфраструктуру, привлекать бизнес, использовать госпрограммы. Наша задача — создать условия, чтобы люди выбирали отдых в Приморье и открывали для себя родной край", — отметил губернатор.

В соответствии с национальными целями развития, доля туризма в валовом региональном продукте должна увеличиться с нынешних 2% до 5%. Для достижения этой цели в Приморье уже действуют специальные меры поддержки, в том числе программа переоборудования коттеджей в мини-гостиницы.

От мотопарков до экотроп: проекты с местным колоритом

Муниципалитеты представили разнообразные проекты, учитывающие природные и культурные особенности своих территорий:

  • Уссурийск планирует создание круглосуточного мотопарка;

  • Арсеньев представил концепцию горнолыжного курорта;

  • Дальнегорск предложил благоустройство пляжа на Горбушинском водохранилище;

  • Спасский район делает ставку на развитие экотроп и промышленного туризма;

  • Артём презентовал проект велодорожки "Артемида" с полноценной инфраструктурой и пунктами проката велосипедов.

Губернатор Приморья обратил внимание, что все проекты должны предусматривать комплексное развитие территорий:

"Проекты должны быть комплексными: с парковками, туалетами, местами для сбора мусора", — подчеркнул Кожемяко.

Выделенные лидеры и перспективы развития

По итогам заседания комиссия выделила наиболее проработанные программы муниципалитетов Дальнегорска, Спасского и Чугуевского округов. Высокую оценку получили также концепции экотроп, предложенные Ольгинским, Черниговским и Лазовским районами.

Реализация предложенных проектов, по мнению экспертов, не только увеличит туристический поток в Приморский край, но и поможет вывести регион в число лидеров туристической отрасли на Дальнем Востоке.

Уточнения

Примо́рье — физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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