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150 озёр и 13 маршрутов: Тебердинский парк готовится удивить туристов — что ждёт в новом сезоне?

1:40
Туризм

Тебердинский национальный парк находится на Северном Кавказе в Карачаево-Черкесской республике. Большая часть территории Тебердинского заповедника расположена на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Это природоохраняемая территория.

Тебердинский заповедник
Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тебердинский заповедник

В Тебердинском национальном парке насчитывается более 150 небольших горных озёр, которые привлекают своей красотой. Почти все озёра ледникового происхождения, они образовались при таянии ледников. До многих озёр добираться очень сложно.

Зимой в Тебердинский национальный парк приезжают любители горных лыж. В летний период на Северный Кавказ также приезжает множество туристов — любителей горных маршрутов.

В Тебердинском заповеднике действует 13 маршрутов, в том числе и новый маршрут, который открывается 29 апреля. Это экологический маршрут от ущелья Аманауз до водопада Чёртова мельница. Сотрудники Тебердинского национального парка тщательно проверяли тропы на безопасность, и теперь маршрут готов к открытию. Посетить маршрут можно будет с 9:00 до 17:00. Перед летним сезоном были проверены и действующие маршруты.

"Проверяем состояние экотроп, мостовых переходов, беседок для отдыха, информационных аншлагов и по мере необходимости обновляем инфраструктуру туристических маршрутов. В приоритете — минимизация нагрузки на экологию, безопасность и комфортный отдых гостей нашего парка", — рассказали ТАСС в администрации парка.

Уточнения

Теберди́нский национальный парк (до 16 августа 2021 года — Тебердинский государственный природный биосферный заповедник) — особо охраняемая природная территория в России. Располагается на северных склонах Большого Кавказа в пределах Карачаевского, Зеленчукского и Урупского районов Карачаево-Черкесской Республики.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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