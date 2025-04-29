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Таиланд меняет правила игры: новые требования для туристов с 1 мая

1:50
Туризм

С 1 мая 2025 года для въезда в Таиланд все иностранные граждане обязаны заполнять онлайн-форму Thailand Digital Arrival Card (TDAC). В анкете потребуется указать персональные данные, маршрут путешествия и информацию о состоянии здоровья. После заполнения турист получает письмо с QR-кодом, который необходимо предъявить при въезде в страну.

буддийский храм Ват Чайваттханарам, Таиланд
Фото: commons.wikimedia by Average trinmo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
буддийский храм Ват Чайваттханарам, Таиланд

Система TDAC позволяет хранить архив заполненных анкет: при повторных визитах достаточно будет обновить данные, не заполняя форму заново. Нововведение направлено на повышение безопасности и упрощение контроля на границе.

Таиланд по-прежнему остаётся одним из самых популярных направлений у россиян: в 2024 году страну посетили более 1,7 млн граждан России, а общий турпоток достиг 35 млн человек. Особенно высокий спрос фиксируется на майские праздники — в 2023 году он вырос в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом, чему способствовали прямые рейсы и доступные цены на туры.

С 2025 года россияне смогут находиться в Таиланде без визы до 60 дней, а затем продлить пребывание ещё на 30 дней за 1900 бат. Однако туристам стоит помнить и о других правилах: на Пхукете действует система штрафных карточек. Первая, жёлтая карточка, влечёт предупреждение за нарушение порядка, а вторая, красная, приводит к немедленной депортации.

Путешественникам рекомендуется заранее ознакомиться с новыми требованиями, чтобы сделать поездку максимально комфортной и безопасной.

Уточнения

Ват Чайваттханарам буддийский храм в бывшей столице Таиланда Аютии, за пределами острова, на правом берегу реки Чаупхрайя в районе Бан Пом.

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