Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обратный билет: смогут ли иностранные банки вернуть утраченные позиции в России
Цена вопроса больше 10 миллионов: Киркоров подал в суд из-за трещинки в полу
Не заряжайте свой телефон в китайских электромобилях — предупреждают сотрудники оборонных компаний
Пазлы из свинины и соусная комната: безумный музей барбекю открылся в Канзас-Сити
Колени болят после жима ногами? Ошибка, которую допускают даже опытные спортсмены
Всё рухнуло в один миг: Лазарева* рассказала о паническом страхе во время блэкаута в Испании
Электрохимия будущего: как меняется производство водорода в России
Покрывала как новые за 15 минут? Секрет с содой, о котором вы не знали
Битвы лбами и поедание кораллов: безумная жизнь рыб-попугаев

Балийский кошмар: британская туристка раскрыла ужасающий секрет четырёхзвёздочного отеля

0:46
Туризм

Британская туристка решила поехать со своим молодым человеком на Бали. Они выбрали четырёхзвёздочный отель, который казался по фотографиям вполне пригодным для жизни, однако по приезде пару ждал шок.

Остров Бали
Фото: flickr.com by Simon_sees, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Остров Бали

Увидев фасад гостиницы, молодые люди не заподозрили ничего неладного: снаружи всё выглядело нормально, но когда они оказались в номере, начались «сюрпризы»: коричневая вода из крана, грязь, заросшие растениями балконы, сломанные тренажёры и бассейн, в котором вода напоминала болото.

Единственное, в чём повезло влюблённым, - это в том, что администраторы гостиницы согласились вернуть им заплаченные деньги. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дельфины, которых мы не знаем: почему дельфины могут быть опаснее акул
Домашние животные
Дельфины, которых мы не знаем: почему дельфины могут быть опаснее акул Аудио 
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Авто
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему? Аудио 
Красная планета ускоряется — вот что это значит для Земли
Наука и техника
Красная планета ускоряется — вот что это значит для Земли Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Энергетик Фролов выдвинул гипотезу о причине тотального блэкаута на Пиренейском полуострове Любовь Степушова Секреты древних мигрантов: как язык путешествовал по торговым маршрутам 6000 лет назад Игорь Буккер Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Последние материалы
Энергетик Фролов выдвинул гипотезу о причине тотального блэкаута на Пиренейском полуострове
Покрывала как новые за 15 минут? Секрет с содой, о котором вы не знали
Битвы лбами и поедание кораллов: безумная жизнь рыб-попугаев
30 отжиманий в день: лёгкий путь к идеальной фигуре или опасная ловушка?
Этот элемент образа — как белая магия: прост, но действует безотказно
Балийский кошмар: британская туристка раскрыла ужасающий секрет четырёхзвёздочного отеля
Быстрый старт: как вырастить рассаду огурцов за рекордные три дня
Сильный рубль — подарок или проклятие? Экономисты раскрывают последствия
Афины сошли с ума: три уличных кафе собирают километровые очереди
Больше точности, меньше риска: как учёные усовершенствовали прогнозирование прибыли кампаний
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.