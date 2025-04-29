Балийский кошмар: британская туристка раскрыла ужасающий секрет четырёхзвёздочного отеля

Британская туристка решила поехать со своим молодым человеком на Бали. Они выбрали четырёхзвёздочный отель, который казался по фотографиям вполне пригодным для жизни, однако по приезде пару ждал шок.
Увидев фасад гостиницы, молодые люди не заподозрили ничего неладного: снаружи всё выглядело нормально, но когда они оказались в номере, начались «сюрпризы»: коричневая вода из крана, грязь, заросшие растениями балконы, сломанные тренажёры и бассейн, в котором вода напоминала болото.
Единственное, в чём повезло влюблённым, - это в том, что администраторы гостиницы согласились вернуть им заплаченные деньги. Об этом сообщает Daily Mail.
Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.
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