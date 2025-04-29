Балийский кошмар: британская туристка раскрыла ужасающий секрет четырёхзвёздочного отеля

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британская туристка решила поехать со своим молодым человеком на Бали. Они выбрали четырёхзвёздочный отель, который казался по фотографиям вполне пригодным для жизни, однако по приезде пару ждал шок.

Фото: flickr.com by Simon_sees, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Остров Бали

Увидев фасад гостиницы, молодые люди не заподозрили ничего неладного: снаружи всё выглядело нормально, но когда они оказались в номере, начались «сюрпризы»: коричневая вода из крана, грязь, заросшие растениями балконы, сломанные тренажёры и бассейн, в котором вода напоминала болото.

Единственное, в чём повезло влюблённым, - это в том, что администраторы гостиницы согласились вернуть им заплаченные деньги. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.

