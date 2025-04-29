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Неугомонного студента спасатели дважды снимали с вершины Фудзиямы: все ждут третьей попытки

2:08
Туризм

На прошлой неделе на вершине горы Фудзи разыгралась драматическая сцена: 27-летнего китайского студента, проживающего в Японии, пришлось эвакуировать по воздуху из-за сильных симптомов горной болезни.

гора Фудзи, Япония
Фото: commons.wikimedia by Alpsdake, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
гора Фудзи, Япония

Сначала его спасли 22 апреля после экстренного вызова, обнаружив, что у него повреждены альпинистские шипы на обуви, сообщает ABC News со ссылкой на полицию префектуры Сидзуока.

Спустя всего четыре дня студент вновь отправился на тропу Фудзиномия, расположенную на высоте около 3000 метров, в поисках своего мобильного телефона и других вещей, оставленных во время первого спасения.

В итоге другой альпинист нашёл его на склоне, страдающего от горной болезни и неспособного двигаться. Вновь потребовалась срочная эвакуация.

Официальный альпинистский сезон на Фудзи длится с июля по начало сентября. Несмотря на риск, за восхождение вне сезона штрафы не предусмотрены. Также отсутствует обязанность компенсировать расходы на спасательные операции, что вызывает недовольство: случай китайского студента вызвал бурные обсуждения в соцсетях, многие призывали привлечь его к ответственности хотя бы за повторную эвакуацию.

Полиция префектуры Сидзуока напомнила всем альпинистам о серьёзной опасности, которую представляет гора весной: низкие температуры, снег и обледенение склонов делают её особенно коварной.

Фудзи, возвышающаяся на 3776 метров, является не только природной достопримечательностью, но и объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году власти уже ввели ограничения на число восходителей и сборы на популярных маршрутах, чтобы минимизировать опасность спонтанных ночных подъёмов к рассвету.

В 2025 году аналогичные меры распространятся и на другие ключевые тропы, чтобы повысить безопасность и сохранить уникальную экосистему горы.

Уточнения

Фудзия́ма (Фудзи, Фудзисан) — действующий стратовулкан на японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота вулкана — 3776 м (пик Кенгамине, самая высокая точка в Японии).

ABC News — новостное подразделение вещательной сети Американской телерадиовещательной компании (ABC) группы компаний Walt Disney Television.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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