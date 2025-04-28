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Простуда на Лазурном берегу: где найти помощь, если заболели в сердце Франции

2:52
Туризм

Когда мечтаешь о закате на вершине Эйфелевой башни или прогулке вдоль лазурных берегов Франции, последний сценарий, который приходит в голову — это болезнь. Но увы, простуда в отпуске — дело куда более частое, чем хотелось бы. Даже если вы всё делаете правильно, иногда избежать недомогания просто невозможно.

Больная девочка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Больная девочка

Если почувствовали недомогание

Проснулись с першением в горле или лёгким кашлем? Не спешите паниковать. Часто в лёгких случаях достаточно заглянуть в аптеку.

"Что нужно отметить в Европе, так это то, что правила там другие — вы можете получить многие лекарства в аптеке без рецепта. Так что-то, что вам нужно, вы можете получить напрямую у фармацевта", — советует владелица туристического агентства, Виктория Фрикке.

Такой подход не только экономит время на походы к врачу, но и позволяет сохранить деньги на что-то приятное — например, на ещё один круассан с утренним кофе.

Когда аптекой не обойтись

Если самочувствие ухудшается или вас беспокоят серьёзные симптомы, лучше не рисковать. Можно обратиться в круглосуточную онлайн-медицинскую службу или прямо в ближайшую клинику.

Промедление в таких случаях чревато тем, что болезнь затянется, и весь отпуск придётся провести в постели вместо уютных уличных кафе и музеев.

Как получить медицинскую помощь

Если туристическая страховка или кредитная карта предусматривает медпомощь, свяжитесь с ними в первую очередь: вам подскажут, куда лучше обратиться. Не забудьте сохранить все чеки и документы — это облегчит возврат расходов.

Когда связаться с страховкой не получается, стоит обратиться к консьержу отеля. Они не только вызовут такси, если передвигаться тяжело, но и подскажут надёжную клинику, где говорят по-английски. А в крайнем случае — укажут дорогу к ближайшей больнице.

Если дело серьёзное

Тяжёлая травма или серьёзное заболевание требуют незамедлительной поездки в больницу. Расходы могут оказаться значительными, но если у вас оформлена туристическая страховка, большая часть затрат может быть компенсирована.

"Сохраните все чеки, так как вам нужно будет предоставить их страховой компании. Кроме того, сохраните медицинские заключения о том, что было не так, о проведённом лечении и т. д.", — напоминает Виктория Фрикке.

Не забудьте про посольство

В случае серьёзных происшествий — например, после крупной аварии — стоит обратиться за помощью в посольство РФ. Во Франции оно находится на бульваре Ланн в XVI-м округе Парижа.  
Хотя медицинскую помощь там не оказывают, дипломаты помогут вам быстро выйти на связь с нужными службами.

Уточнения

Францу́зская Респу́блика (фр. République française,) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света. Столица — Париж. Девиз Республики — "Свобода, равенство, братство".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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