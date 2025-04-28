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Афины для гурманов: чешская утка, балканский перец и пакистанский огонь — всё за один бюджетный ужин

2:38
Туризм

Когда привычные вкусы начинают надоедать, стоит отправиться в гастрономическое путешествие по миру, не покидая Афин. Здесь спрятались настоящие сокровища — рестораны с подлинной кухней разных стран, которые удивят даже самых искушённых гурманов.

Ресторан
Фото: unsplash.com by Kris Atomic krisatomic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ресторан

Чехия на тарелке

В этом уютном ресторане с аутентичным интерьером уже несколько лет царит атмосфера настоящей Чехии. Путешествие начинается с копчёностей и курицы под кисло-сладким соусом из йогурта и укропа.

Продолжают банкет утка с тушёной капустой, кубики камамбера в панировке с тартаром, ароматные грибы с кашей и яйцом, а также острые бургерные закуски. Всё это великолепие сопровождается чешским пивом, а счёт редко превышает 30 евро на человека.

Балканский дух в сердце Метаксургио

Если душа требует сытной болгарской еды, стоит свернуть в традиционную балканскую таверну "Balkan".

Здесь под болгарскую музыку подают легендарный холодный суп таратор, куриные фрикадельки "Оустпици", густую фасолевую похлёбку с колбасой, чесночный майонез "Катак", жареную курицу "Каварма" с овощами и сыром, а также печень в ароматной обжарке.

Всё это сопровождает крепкая болгарская ракия. И главное — ужин на 15-20 евро за человека.

Острые ароматы Индии и Пакистана

На улице Сафо прячется скромный ресторан "Pak Τikκa", обещающий настоящее азиатское буйство специй.

Здесь готовят лепёшки "Keema naan" с фаршем, курицу "Achari" с имбирём, огурцами и йогуртом, а также бобы "Chana dal" с пряностями и помидорами. Настоящий хит — пакистанский шашлык в пшеничной лепёшке.

Стоимость ужина — от 10 до 12 евро на человека, а мангово-кокосовый напиток станет идеальным завершением трапезы.

Африканская экзотика в "Лалибела"

"Лалибела" — первый эфиопский ресторан Афин, где история страны раскрывается через вкусные и щедрые блюда. Здесь едят руками, заворачивая ароматную курицу "Доро Ватт" с яйцом и перцем, говядину "Tibs Alicha" и сушёное мясо "Kuanta Firfir" в домашние лепёшки.

В меню есть и веганские позиции — фава "Yemsir Kik Wet", овощи "Yet Ataklit Wet" и тушёный мангольд "Ye Abesha Gomen". Порции огромные, цены около 20 евро на человека, а в конце — чашка насыщенного эфиопского кофе.

Уточнения

Афи́ны (греч. Αθήναι ) — столица Греции. Располагается в исторической области Аттика и является экономическим, культурным и административным центром страны. Город назван в честь богини войны и мудрости Афины, которая была покровителем древнего полиса. Один из самых древних городов мира.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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