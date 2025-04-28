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Забытые уголки Страсбурга: как один ресторан превращает каждый ужин в кулинарное приключение

Туризм

Именно там на улице Рю-де-Лансель, в самом сердце Ла-Петит-Франс, за невысокой аркой, уже более 13 лет уютно прячется ресторан "Жемчужины вкусов".

Блюдо в ресторане
Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блюдо в ресторане

Небольшой кокон вдали от городской суеты

"Жемчужины вкусов" — это место не для тех, кто любит шумные залы. Здесь всего 28 посадочных мест на двух этажах старинного здания эпохи Возрождения. Из окон — мощёный дворик и огромный эркер, который летом превращается в открытую террасу.

Владеют этим рестораном Магали и Режис. Она — в зале, он — на кухне. Их история началась в 2012 году, когда по велению сердца они взяли под своё крыло бывший "Корт ароматов". И с тех пор не отпускают его ни на минуту.

Люди, для которых ресторан — не работа, а жизнь

За кухней отвечает Режис — шеф с 32-летним стажем, строгий к себе и предельно требовательный: только свежие продукты, строгая сезонность и настоящая кулинарная работа в каждой тарелке. И да, порции здесь щедрые:

"Я ненавижу ходить в закусочную и есть кусочек рыбы или мяса в середине моей тарелки, это не моя кухня. На самом деле, я готовлю еду так, как хотел бы, чтобы меня готовили в ресторане. Что ж, после этого мой бухгалтер хотел бы, чтобы порции были менее щедрыми, но это уже другая история!" — улыбается шеф Режис.

Что здесь едят?

В обед предлагают меню с отличным соотношением цены и качества: закуска + основное блюдо + десерт за 26 евро. Выбираете из трёх закусок, двух основных и двух десертов — и каждые две недели ассортимент меняется.

Примеры закусок:

  • Спаржа в велюровом соусе с флер-де-сель и цитрусовым винегретом
  • Фрешер из креветок с сельдереем и яблоками
  • Домашняя утиная фуа-гра с ревенем и ягодами годжи

Основные блюда:

  • Чёрный тыл с овощами и соусом песто из медвежьего чеснока
  • Квази из телятины с ризотто и телячьим соком с томатами

И, конечно, фирменный неструктурированный лимонный пирог, который здесь подают уже 13 лет.

Вечером ресторан предлагает полное гастрономическое меню за 51 евро, меняющееся ежемесячно. Креветки с ароматическими добавками, сливочное ризотто с гребешками и чоризо, говяжий фарш с перцем… Каждое блюдо хочется пробовать снова и снова.

Искренность, тепло и настоящая кухня

"Жемчужины вкусов" — это не просто ресторан. Это место, где время течёт иначе, где за трапезой можно подружиться с соседним столиком, а атмосфера заставляет забыть, что за стенами всё ещё шумный Страсбург.

И если вдруг окажетесь рядом, не проходите мимо — такие места не появляются на карте каждый день.

Уточнения

Стра́сбу́рг  (фр. Strasbourg), — город и коммуна на востоке Франции, историческая столица Эльзаса и префектура департамента Нижний Рейн. Расположен на реке Иль, близ левого (западного) берега реки Рейн, по которой проходит граница Франции и Германии, напротив немецкого города Кель.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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