British Airways анонсирует новый напиток на борту своих рейсов: кто догадается - тому нальют

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

British Airways объявила о новом знаковом партнёрстве с награжденным британским брендом Birchall Tea, которое стартует 1 мая 2025 года. Выбор поставщика стал особенно важным шагом для авиакомпании, ежегодно подающей на борту около 40 миллионов чашек чая.

Фото: flickr.com by Pasi Mammela, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чай в пакетика-пирамидках

Победу Birchall обеспечило тщательное слепое дегустационное тестирование. Помимо великолепного вкуса, выбору способствовали британские корни бренда и его сильная приверженность принципам устойчивого развития.

Семейная компания предоставит широкий ассортимент высококачественных сортов чая как для обслуживания в воздухе, так и в залах ожидания на земле. Пассажиры всех дальнемагистральных классов British Airways — от эконома World Traveller до роскошного First — смогут насладиться новыми чаями уже в мае.

С июня они появятся и в бизнес-классе ближнемагистральных рейсов Club Europe. Пассажиры эконом-класса на коротких маршрутах смогут приобрести Birchall в High Life Café с июля.

Флагманом чайной линейки станет Great Rift English Breakfast — самый титулованный английский завтрак в Великобритании. В дополнение к нему предлагаются Earl Grey, освежающий мятный чай и успокаивающий ромашковый.

Новый чайный опыт обещает стать важной частью стремления British Airways поддерживать стандарты первоклассного британского сервиса и качества.

Уточнения

British Airways plc («Бри́тиш Э́руэйс»; Британские авиалинии; LSE: BAY) — крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Великобритании, одна из крупнейших в Европе.

