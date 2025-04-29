British Airways анонсирует новый напиток на борту своих рейсов: кто догадается - тому нальют

British Airways объявила о новом знаковом партнёрстве с награжденным британским брендом Birchall Tea, которое стартует 1 мая 2025 года. Выбор поставщика стал особенно важным шагом для авиакомпании, ежегодно подающей на борту около 40 миллионов чашек чая.
Победу Birchall обеспечило тщательное слепое дегустационное тестирование. Помимо великолепного вкуса, выбору способствовали британские корни бренда и его сильная приверженность принципам устойчивого развития.
Семейная компания предоставит широкий ассортимент высококачественных сортов чая как для обслуживания в воздухе, так и в залах ожидания на земле. Пассажиры всех дальнемагистральных классов British Airways — от эконома World Traveller до роскошного First — смогут насладиться новыми чаями уже в мае.
С июня они появятся и в бизнес-классе ближнемагистральных рейсов Club Europe. Пассажиры эконом-класса на коротких маршрутах смогут приобрести Birchall в High Life Café с июля.
Флагманом чайной линейки станет Great Rift English Breakfast — самый титулованный английский завтрак в Великобритании. В дополнение к нему предлагаются Earl Grey, освежающий мятный чай и успокаивающий ромашковый.
Новый чайный опыт обещает стать важной частью стремления British Airways поддерживать стандарты первоклассного британского сервиса и качества.
British Airways plc («Бри́тиш Э́руэйс»; Британские авиалинии; LSE: BAY) — крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Великобритании, одна из крупнейших в Европе.
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