В этих городах живёт история: лучшие места, чтобы почувствовать дух победы

Вторые майские праздники обещают быть насыщенными: 62% бронирований городских отелей приходится на города воинской славы. Санкт-Петербург, Москва, Минск, Волгоград, Севастополь и Мурманск — эти направления стали фаворитами среди туристов, сообщает национальный туроператор "Алеан".
Самым популярным направлением остается Санкт-Петербург — его доля в бронированиях на 9 мая достигает 39%. Москва заняла второе место с результатом 14%, за ней следует Минск — 5%. Волгоград, Севастополь и Мурманск делят оставшиеся 4%.
По данным экспертов, самыми доступными по стоимости стали Мурманск и Севастополь. Проживание в трехзвездочных отелях Мурманска на троих обойдется от 14 600 рублей за три ночи, в Севастополе — от 16 367 рублей. Для сравнения: отдых в Москве стоит от 30 270 рублей, а в Санкт-Петербурге — от 26 949 рублей. Минск отличается самой высокой ценой — от 62 700 рублей за троих в отеле категории 4-5 звёзд. В Волгограде свободных мест почти не осталось — остались только отдельные квартиры и апартаменты стоимостью от 57 000 рублей за три ночи, сообщают Известия.
Туроператоры советуют особое внимание уделить памятным местам:
Санкт-Петербург и Ленобласть:
Москва и Подмосковье:
Белоруссия:
Волгоград:
Севастополь:
Мурманск:
Пляжный отдых постепенно теряет позиции: растет интерес к авторским турам (25%), санаторному оздоровлению (24%), железнодорожным маршрутам (11%) и гастрономическим поездкам (10%).
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Го́род во́инской сла́вы — почётное звание Российской Федерации, присваиваемое городам Российской Федерации "на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм", в том числе и городам, уже носящим звание "Город-герой".
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