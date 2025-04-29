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В этих городах живёт история: лучшие места, чтобы почувствовать дух победы

2:54
Туризм

Вторые майские праздники обещают быть насыщенными: 62% бронирований городских отелей приходится на города воинской славы. Санкт-Петербург, Москва, Минск, Волгоград, Севастополь и Мурманск — эти направления стали фаворитами среди туристов, сообщает национальный туроператор "Алеан".

Севастополь
Фото: commons.wikimedia.org by Insider, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Севастополь

Северная столица снова в топе

Самым популярным направлением остается Санкт-Петербург — его доля в бронированиях на 9 мая достигает 39%. Москва заняла второе место с результатом 14%, за ней следует Минск — 5%. Волгоград, Севастополь и Мурманск делят оставшиеся 4%.

Цены на проживание

По данным экспертов, самыми доступными по стоимости стали Мурманск и Севастополь. Проживание в трехзвездочных отелях Мурманска на троих обойдется от 14 600 рублей за три ночи, в Севастополе — от 16 367 рублей. Для сравнения: отдых в Москве стоит от 30 270 рублей, а в Санкт-Петербурге — от 26 949 рублей. Минск отличается самой высокой ценой — от 62 700 рублей за троих в отеле категории 4-5 звёзд. В Волгограде свободных мест почти не осталось — остались только отдельные квартиры и апартаменты стоимостью от 57 000 рублей за три ночи, сообщают Известия.

Что посмотреть туристам

Туроператоры советуют особое внимание уделить памятным местам:

Санкт-Петербург и Ленобласть:

  • Музей блокады Ленинграда
  • Пискаревское мемориальное кладбище
  • Военно-морской музей
  • Музей "Дорога жизни" на Ладоге
  • "Сестрорецкий рубеж" — выставка под открытым небом

Москва и Подмосковье:

  • Музей Победы на Поклонной горе
  • Центральный музей Вооружённых сил РФ
  • Музей Военно-воздушных сил в Монино
  • Парк "Патриот" в Кубинке, где в мае пройдут военно-тактические игры и реконструкции

Белоруссия:

  • Мемориальный комплекс "Хатынь"
  • Брестская крепость

Волгоград:

  • Мамаев курган
  • Музей-панорама "Сталинградская битва"

Севастополь:

  • Малахов курган
  • Владимирский собор
  • Дом-музей подполья
  • Диорама "Штурм Сапун-горы"
  • Музей Черноморского флота

Мурманск:

  • Военно-морской музей Северного флота
  • Мемориал "Защитникам Советского Заполярья"

Тренды в туризме меняются

Пляжный отдых постепенно теряет позиции: растет интерес к авторским турам (25%), санаторному оздоровлению (24%), железнодорожным маршрутам (11%) и гастрономическим поездкам (10%).

Уточнения

День Побе́ды — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Го́род во́инской сла́вы — почётное звание Российской Федерации, присваиваемое городам Российской Федерации "на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм", в том числе и городам, уже носящим звание "Город-герой".

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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