В этих городах живёт история: лучшие места, чтобы почувствовать дух победы

2:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вторые майские праздники обещают быть насыщенными: 62% бронирований городских отелей приходится на города воинской славы. Санкт-Петербург, Москва, Минск, Волгоград, Севастополь и Мурманск — эти направления стали фаворитами среди туристов, сообщает национальный туроператор "Алеан".

Фото: commons.wikimedia.org by Insider, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Севастополь

Северная столица снова в топе

Самым популярным направлением остается Санкт-Петербург — его доля в бронированиях на 9 мая достигает 39%. Москва заняла второе место с результатом 14%, за ней следует Минск — 5%. Волгоград, Севастополь и Мурманск делят оставшиеся 4%.

Цены на проживание

По данным экспертов, самыми доступными по стоимости стали Мурманск и Севастополь. Проживание в трехзвездочных отелях Мурманска на троих обойдется от 14 600 рублей за три ночи, в Севастополе — от 16 367 рублей. Для сравнения: отдых в Москве стоит от 30 270 рублей, а в Санкт-Петербурге — от 26 949 рублей. Минск отличается самой высокой ценой — от 62 700 рублей за троих в отеле категории 4-5 звёзд. В Волгограде свободных мест почти не осталось — остались только отдельные квартиры и апартаменты стоимостью от 57 000 рублей за три ночи, сообщают Известия.

Что посмотреть туристам

Туроператоры советуют особое внимание уделить памятным местам:

Санкт-Петербург и Ленобласть:

Музей блокады Ленинграда

Пискаревское мемориальное кладбище

Военно-морской музей

Музей "Дорога жизни" на Ладоге

"Сестрорецкий рубеж" — выставка под открытым небом

Москва и Подмосковье:

Музей Победы на Поклонной горе

Центральный музей Вооружённых сил РФ

Музей Военно-воздушных сил в Монино

Парк "Патриот" в Кубинке, где в мае пройдут военно-тактические игры и реконструкции

Белоруссия:

Мемориальный комплекс "Хатынь"

Брестская крепость

Волгоград:

Мамаев курган

Музей-панорама "Сталинградская битва"

Севастополь:

Малахов курган

Владимирский собор

Дом-музей подполья

Диорама "Штурм Сапун-горы"

Музей Черноморского флота

Мурманск:

Военно-морской музей Северного флота

Мемориал "Защитникам Советского Заполярья"

Тренды в туризме меняются

Пляжный отдых постепенно теряет позиции: растет интерес к авторским турам (25%), санаторному оздоровлению (24%), железнодорожным маршрутам (11%) и гастрономическим поездкам (10%).

Уточнения

День Побе́ды — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



Го́род во́инской сла́вы — почётное звание Российской Федерации, присваиваемое городам Российской Федерации "на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм", в том числе и городам, уже носящим звание "Город-герой".

