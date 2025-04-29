Пятизвёздочный развод: где искать отель, который не испортит вам отпуск

3:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируете отдых на майские праздники? Выбрать хороший отель — задача непростая: среди множества предложений легко попасть впросак. Чтобы отдых прошёл без неприятных сюрпризов, важно учитывать несколько ключевых моментов. Об этом Pravda.Ru сообщили в пресс-службе Роскачества.

Фото: commons.wikimedia.org by Karin Jansen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиничный номер

Реестр "Гостеприимство": проверка обязательна

С 1 января 2025 года в России действует единый государственный реестр средств размещения, разработанный Росаккредитацией.

Все гостиницы, базы отдыха, кемпинги и глэмпинги обязаны быть зарегистрированы на платформе "Гостеприимство". Здесь публикуются подтверждённые данные об объектах: фотографии, категория (звёзды), условия проживания и отзывы гостей.

Если отель отсутствует в реестре, его деятельность считается незаконной. Чтобы избежать проблем, всегда перепроверяйте информацию на официальной платформе, даже если нашли гостиницу через популярные сайты или агрегаторы.

"Звездность" отеля: важный ориентир

Количество звёзд напрямую говорит об уровне комфорта. Недорогие отели обычно имеют 1-2 звезды, в то время как 4-5 звёзд гарантируют высокий сервис, расширенные услуги и комфортные условия проживания. При выборе стоит учитывать, какие удобства вам действительно важны.

Услуги: что включено и за что придётся доплатить

Перед бронированием обязательно уточните, какие услуги входят в стоимость. Бесплатный Wi-Fi, бассейн, спортзал, прачечная, трансфер и экскурсионное сопровождение — всё это может значительно повлиять на впечатления от отдыха.

Также заранее выясните, какие варианты питания предлагает отель: завтраки, полупансион или полный пансион помогут оптимизировать бюджет поездки.

Удобство расположения: не упустите мелочи

Расположение отеля — один из главных факторов комфорта. Чем ближе гостиница к центру, достопримечательностям или деловым районам, тем меньше времени и денег вы потратите на передвижение. Оценить локацию можно через карты и отзывы путешественников.

Отзывы гостей: честные оценки — бесценны

Чтение отзывов поможет получить реальное представление о чистоте номеров, уровне сервиса и соответствии обещанного качества. Иногда именно чужой опыт позволяет избежать разочарования и выбрать лучшее место для проживания.

Поездка с питомцами: важные нюансы

Если планируете путешествовать с домашним животным, заранее уточняйте правила отеля. Некоторые гостиницы разрешают размещение с питомцами на особых условиях или за дополнительную плату.

Надёжным ориентиром является сертификат Pet-friendly, который выдаётся Роскачеством и отмечен специальным знаком качества.

Специализированные стандарты: когда стоит обращать особое внимание

Семейные, экологичные отели, гостиницы с безбарьерной средой или работающие по системе "всё включено" нередко проходят дополнительную сертификацию. Это подтверждает соответствие заявленных услуг ожиданиям гостей.

Для иностранных туристов стоит искать отели с сертификатами Muslim Friendly, China Friendly или India Friendly, учитывающими культурные и религиозные особенности.

Уточнения

Автоно́мная некомме́рческая организа́ция "Росси́йская систе́ма ка́чества" (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции "Знак качества". Организация учреждена Правительством РФ.

