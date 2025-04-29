Туризм в Москве бьёт рекорды: кого ждёт столица этим летом

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Москву всё чаще приезжают гости из стран Ближнего Востока — и это не может не радовать. С начала 2025 года туристический поток оттуда значительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Московский_Кремль,_вид_с_Дома_на_набережной.jpg by Semyon Borisov Московский Кремль, вид с Дома на набережной

Кто приезжает чаще всего

Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, а также председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов. По его словам, наибольшее количество туристов, как и прежде, прибывает из Китая. Но особенно заметна активность жителей Ближнего Востока, даже несмотря на отсутствие прямых авиарейсов с Саудовской Аравией. И в целом регион Ближнего Востока показывает рост относительно прошлого года, нас это очень радует.

Эксперт выразил уверенность, что позитивный тренд сохранится до конца года. Тем более что Москва приготовила для гостей и жителей города множество событий.

Что ждет туристов

Уже 1 июня стартует масштабный городской проект "Лето в Москве". На протяжении трёх месяцев в каждом районе столицы будут проходить культурные, благотворительные и спортивные мероприятия — на свежем воздухе и совершенно бесплатно.

В прошлом году аналогичное событие посетили более 38 миллионов человек, и организаторы ожидают, что в этом году интерес будет ещё выше. А зимой туристов порадует новый проект "Зима в Москве", который объединит яркие события холодного сезона.

Москва готовится удивлять: насыщенная программа, доступность мероприятий и живописная атмосфера делают столицу ещё привлекательнее для иностранных гостей.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства



Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä]) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

