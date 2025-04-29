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50 градусов жары и песчаные бури: смело вычёркивайте эти страны из списка вариантов для летнего путешествия

1:59
Туризм

Даже для тех, кто любит жару, отправляться в путешествие в южном направлении в летние месяцы значит подвергнуть себя экстремальным испытаниям. Отпуск может быть полностью испорчен.

Филиппины
Фото: commons.wikimedia.org by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Филиппины

Турагент и travel-эксперт Тариел Гажиенко рассказал о странах, в которые лучше не ехать в летние месяцы. Об этом сообщает «Мослента».

Объединённые Арабские Эмираты

Летом температура воздуха может достигать 50 градусов, а иногда может доходить до 55 градусов. Кроме того, летом в ОАЭ сезон песчаных бурь, из-за которых затруднена видимость и возможность передвигаться по дорогам. В этот период туристы могут застрять в гостиницах.

Куба

На Кубе летом свирепствуют ураганы и тропические ливни. В это время на Кубе особенно сильная влажность и жара. Из-за нелётной погоды происходят частые отмены авиарейсов. В Мексике наблюдается подобное.

Таиланд

Летом в Таиланде всегда идут проливные дожди, а море штормит, поэтому купаться в море в это время очень опасно.

Египет

В Египте, так же, как и в ОАЭ, температура воздуха достигает 50 градусов. Если долго находиться на открытом пространстве под палящем солнцем, то можно заработать сильнейшие ожоги, тепловой удар и обезвоживание.

Индия

В Индии всё лето длится сезон муссонов, из-за которых невозможно передвигаться по дорогам, потому что дожди размывают их до такой степени, что потом приходится их восстанавливать, и ещё в Индии очень большая вероятность подхватить инфекционное заболевание через водную среду.

Филиппины

На Филиппинах всё лето и до ноября продолжается сезон тайфунов.

Эта информация должна быть доведена до сведения туристов, которые хотят отправится в одну из этих стран в летние месяцы.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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