Обмен вместо денег: россиянка узнала, как кубинцы выживают в условиях тотальной нищеты

Российская путешественница, посетившая Кубу, поделилась своими впечатлениями в своём блоге "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен".
Россиянка подчеркнула, что кубинцы буквально выживают, так как на Кубе очень низкие зарплаты, а цены в магазинах очень высокие. Средняя зарплата на Кубе — около 33 долларов (примерно 2,7 тысячи рублей) в месяц, а средняя пенсия — меньше 15 долларов (около 1,2 тысячи рублей) в месяц. На такие деньги прожить невозможно, и кубинцам приходится подрабатывать кому где. Учителя вынуждены заниматься репетиторством после основных занятий в школе. Врачи и инженеры торгуют сувенирами или подрабатывают в такси. Кроме прочего, среди кубинцев востребован обмен товарами и продуктами.
"Сосед, работающий в пекарне, приносит хлеб, взамен получая фрукты от того, у кого есть сад. Человек, имеющий доступ к строительным материалам, меняет их на мясо", — пояснила тревел-блогер.
Повезло тем кубинцам, у которых есть родственники за границей и которые могут как-то помочь материально. Кому-то родственники переводят деньги, кому-то присылают посылки.
"Денежные переводы из США, Испании, Мексики спасают целые семьи. В некоторых домах я видела современные телевизоры или холодильники — почти всегда это подарки от уехавших родственников", — рассказала путешественница.
Те из россиян, кто побывал на Кубе по турпутёвке отметили, что сервис там на довольно низком уровне, питание довольно скудное, интернет может быть, а может и не быть.
Ку́ба (исп. Cuba [ˈkuβa]), официальное название — Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba [reˈpuβlika ðe ˈkuβa]) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.
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