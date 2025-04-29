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Обмен вместо денег: россиянка узнала, как кубинцы выживают в условиях тотальной нищеты

1:46
Туризм

Российская путешественница, посетившая Кубу, поделилась своими впечатлениями в своём блоге "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен".

Гавана
Фото: commons.wikimedia.org by 6476777, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гавана

Россиянка подчеркнула, что кубинцы буквально выживают, так как на Кубе очень низкие зарплаты, а цены в магазинах очень высокие. Средняя зарплата на Кубе — около 33 долларов (примерно 2,7 тысячи рублей) в месяц, а средняя пенсия — меньше 15 долларов (около 1,2 тысячи рублей) в месяц. На такие деньги прожить невозможно, и кубинцам приходится подрабатывать кому где. Учителя вынуждены заниматься репетиторством после основных занятий в школе. Врачи и инженеры торгуют сувенирами или подрабатывают в такси. Кроме прочего, среди кубинцев востребован обмен товарами и продуктами.

"Сосед, работающий в пекарне, приносит хлеб, взамен получая фрукты от того, у кого есть сад. Человек, имеющий доступ к строительным материалам, меняет их на мясо", — пояснила тревел-блогер.

Повезло тем кубинцам, у которых есть родственники за границей и которые могут как-то помочь материально. Кому-то родственники переводят деньги, кому-то присылают посылки.

"Денежные переводы из США, Испании, Мексики спасают целые семьи. В некоторых домах я видела современные телевизоры или холодильники — почти всегда это подарки от уехавших родственников", — рассказала путешественница.

Те из россиян, кто побывал на Кубе по турпутёвке отметили, что сервис там на довольно низком уровне, питание довольно скудное, интернет может быть, а может и не быть.

Уточнения

Ку́ба (исп. Cuba [ˈkuβa]), официальное название — Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba [reˈpuβlika ðe ˈkuβa]) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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