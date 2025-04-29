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Пазлы из свинины и соусная комната: безумный музей барбекю открылся в Канзас-Сити

2:08
Туризм

В Канзас-Сити открылся первый в мире музей, полностью посвящённый культуре барбекю. Проект основали Джонатан Бендер и Алекс Поуп, стремясь увековечить значение барбекю как символа дружбы и сплочённости.

приготовление мяса
Фото: commons.wikimedia by David Shankbone, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
приготовление мяса

Музей представляет собой сочетание истории, кулинарных традиций и практических развлечений. Посетители могут не только изучить эволюцию барбекю в Америке, но и стать активными участниками процесса.

Среди интерактивных инсталляций — возможность потрогать пять различных сортов древесины для копчения, сыграть в игру "подбрось кольцо" и узнать о феномене "дымного кольца" в мясе. Для самых юных гостей организована игровая зона с мячиками, имитирующими фасоль. Практические занятия также включают сбор пазлов на тему свинины и погружение в ароматную "соусную комнату".

Отдельное внимание уделено региональным особенностям барбекю. Экспозиции посвящены четырём ключевым регионам: Каролине, Техасу, Мемфису и, конечно же, самому Канзас-Сити. Каждый из них представлен своими уникальными традициями приготовления и подачи барбекю.

Не обошлось и без сувенирного магазина: здесь можно приобрести соусы, приправы и тематические сувениры, чтобы унести с собой частичку духа барбекю.

Создатели музея подчёркивают, что Канзас-Сити был выбран неслучайно. История города тесно связана с именем Генри Перри — афроамериканского шеф-повара, который в начале XX века готовил мясо в выложенных кирпичом ямах. Его новаторский подход положил начало вековым традициям барбекю в этом регионе.

"Барбекю — это не только еда. Это дух товарищества и совместного времяпрепровождения", — говорит Джонатан Бендер.

Канзас-Сити уже более ста лет остаётся признанной столицей барбекю, а новый музей теперь даёт каждому возможность прочувствовать и понять, почему дым и мясо стали частью американской души. 

Уточнения

Барбекю́ (англ. и фр. barbecue) - термин традиционно распространён в США и близок к традиционному для России шашлыку.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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