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Крупнейший горнолыжный курорт России появится в Республике Алтай

2:49
Туризм

В Москве, в штаб-квартире Корпорации Туризм. РФ, состоялась торжественная церемония подписания соглашения о взаимодействии по развитию туристического потенциала Республики Алтай. Документ скрепили подписями представители Горно-Алтайского отделения Сбера, Корпорации Туризм. РФ, правительства Республики Алтай и Всесезонного курорта "Манжерок".

Манжерок гостиничный комплекс зима
Фото: commons.wikimedia.org by Post Scriptum Soul, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Манжерок гостиничный комплекс зима

Соглашение фиксирует обоюдную заинтересованность сторон в комплексном развитии туристической инфраструктуры региона. В рамках проекта планируется строительство современных гостиничных комплексов категории 3-5 звёзд, развитие инженерной, транспортной, горнолыжной, спортивной и иной инфраструктуры, необходимой для активного роста туристической отрасли в Республике Алтай. Помимо этого, стороны договорились о сотрудничестве в создании максимально благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов.

Подписание соглашения стало очередным шагом в рамках усилий по всестороннему развитию туристического кластера в Майминском районе. Сбербанк уже реализует в регионе серию масштабных проектов. Одним из ключевых направлений является развитие Всесезонного курорта, который стал флагманом туристической отрасли Алтая.

Кроме того, банк курирует реконструкцию аэропорта Горно-Алтайска, недавно получившего международный статус. В рамках проекта к 2028 году будет завершено строительство нового терминального комплекса: его площадь увеличится в 15 раз, а пропускная способность достигнет 1,5 миллиона пассажиров в год. Уже сегодня расширяется география полётов и растёт количество рейсов, что открывает регион для ещё большего числа туристов.

Развитие инфраструктуры коснётся и наземного транспорта: принято решение о строительстве четырёхполосной высокоскоростной автомагистрали, которая соединит аэропорт с курортом. По новой дороге путь между ними займет всего 15 минут, обеспечивая гостям региона максимальный комфорт.

Сбер активно внедряет в республике современные цифровые решения, способствующие развитию туризма. В частности, BI-система "Навигатор" помогает местным властям оперативно принимать управленческие решения, анализировать туристические потоки и контролировать выполнение государственных программ.

Благодаря объединению усилий власти, бизнеса и профессионального сообщества Республика Алтай уверенно движется к тому, чтобы занять достойное место среди ведущих туристических регионов страны.

Уточнения

Респу́блика Алта́й (алт. Алтай Республика) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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