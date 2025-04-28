Кыргызстан вошел в список лучших направлений для путешествий в 2025 году

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ведущее британское издание The Guardian включило Кыргызстан в список самых привлекательных туристических направлений 2025 года. Авторы рейтинга особенно подчеркнули уникальные возможности для тех, кто стремится глубже изучить культуру, насладиться красотой природы и прочувствовать жизнь местных сообществ, путешествуя по кыргызским просторам.

Фото: commons.wikimedia.org by Iso3166_1.417, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.4/ Город Каракол Кыргызстан

По мнению экспертов издания, Кыргызстан выделяется среди других стран своими захватывающими ландшафтами - от величественных горных вершин до бескрайних долин, — а также богатым культурным наследием и искренним гостеприимством местных жителей. Особое внимание уделяется тому, что туристическое развитие страны идет в тесной связи с задачами по сохранению окружающей среды и традиционного образа жизни.

The Guardian акцентирует: в Кыргызстане путешественников ждут не просто красивые виды, но и подлинный опыт — знакомства с кочевой культурой, участие в традиционных фестивалях и возможность погрузиться в атмосферу неспешной, искренней жизни.

Кроме Кыргызстана, в престижный список лучших туристических направлений на 2025 год также вошли Гана, Франция, Шотландия, Италия и Эквадор. Каждая из стран предложила туристам что-то особенное, но именно Кыргызстан стал символом гармонии природы, культуры и современных возможностей для развития устойчивого туризма.

Стоит отметить, что в январе 2025 года правительство Кыргызстана утвердило Программу устойчивого развития туризма до 2030 года. Она направлена на защиту природного богатства страны, поддержку культурных традиций, развитие региональных туристических проектов и поддержку местных инициатив. Эти меры призваны не только усилить туристическую привлекательность Кыргызстана, но и обеспечить гармоничное сосуществование туризма и традиционного образа жизни.

Уточнения

Кыргызста́н или Кирги́зия (кирг. Кыргызстан [qɯrʁɯzˈstɑn]), официально — Кыргы́зская Респу́блика (кирг. Кыргыз Республикасы, аббревиатура — КР), — государство в Центральной Азии, расположенное в западной и центральной частях горной системы Тянь-Шань и на Памиро-Алае.

