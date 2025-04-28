Евпатория признана лучшим городом Черноморского побережья

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Евпатория подтвердила статус одного из самых привлекательных городов России для отдыха и туризма. По итогам II Всероссийской премии "Туристические города", которая проходила с 24 по 26 апреля в Воронеже, город удостоился сразу двух престижных наград.

Фото: commons.wikimedia.org by Avaness, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Караимские кенасы, г. Евпатория

По итогам конкурса Евпатория получила Гран-при в номинации "Город культурного наследия в туризме", а также заняла первое место в категории "Город семейного туризма и отдыха", сообщает издание argumenti.ru. Таким образом, город не только укрепил свою репутацию как место, где чтут историю и культуру, но и подтвердил звание одного из лучших направлений для семейного отдыха.

Глава администрации Александр Юрьев подчеркнул, что за этими достижениями стоит системная работа множества людей и стремление сохранить уникальный облик Евпатории.

"Сегодня наша главная задача — найти тонкий баланс между созданием современной городской среды и бережным сохранением нашего культурного и исторического наследия", — отметил Юрьев.

Он также добавил, что признание на федеральном уровне стало для города важным сигналом: выбранный курс на развитие туристической сферы оказался правильным и перспективным.

"Высокая оценка экспертного жюри говорит о том, что туристическая сфера Евпатории развивается в правильном направлении, и у нас есть огромные перспективы роста, ведь мы живём в лучшем городе Черноморского побережья", — написал мэр на своей странице в соцсетях.

Уточнения

Евпато́рия (укр. Євпаторія, крымскотат. Kezlev, Кезлев; ранее также Керкинити́да, Гезлёв, Гёзлев, Гёзлёв, Козлов) — город-курорт на западе Крыма.

