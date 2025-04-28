Евпатория признана лучшим городом Черноморского побережья

Евпатория подтвердила статус одного из самых привлекательных городов России для отдыха и туризма. По итогам II Всероссийской премии "Туристические города", которая проходила с 24 по 26 апреля в Воронеже, город удостоился сразу двух престижных наград.
По итогам конкурса Евпатория получила Гран-при в номинации "Город культурного наследия в туризме", а также заняла первое место в категории "Город семейного туризма и отдыха", сообщает издание argumenti.ru. Таким образом, город не только укрепил свою репутацию как место, где чтут историю и культуру, но и подтвердил звание одного из лучших направлений для семейного отдыха.
Глава администрации Александр Юрьев подчеркнул, что за этими достижениями стоит системная работа множества людей и стремление сохранить уникальный облик Евпатории.
"Сегодня наша главная задача — найти тонкий баланс между созданием современной городской среды и бережным сохранением нашего культурного и исторического наследия", — отметил Юрьев.
Он также добавил, что признание на федеральном уровне стало для города важным сигналом: выбранный курс на развитие туристической сферы оказался правильным и перспективным.
"Высокая оценка экспертного жюри говорит о том, что туристическая сфера Евпатории развивается в правильном направлении, и у нас есть огромные перспективы роста, ведь мы живём в лучшем городе Черноморского побережья", — написал мэр на своей странице в соцсетях.
Евпато́рия (укр. Євпаторія, крымскотат. Kezlev, Кезлев; ранее также Керкинити́да, Гезлёв, Гёзлев, Гёзлёв, Козлов) — город-курорт на западе Крыма.
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