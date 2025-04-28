Вкус путешествий: попробуйте французские пирожные и cкандинавские булочки, не покидая Токио — это возможно в Хироо

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Не знаете, как провести выходные? Тогда отправляйтесь в Хироо — один из самых шикарных жилых районов в центре Токио (Япония).

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository Токио

Он всего в одной остановке от станции Эбису на линии Хибия и славится своими международными консульствами и стильной жизнью эмигрантов.

Идеальный день в Хироо начинается со свежего хлеба — в этом районе его делают отлично! На улицах пахнет выпечкой. Тут есть прекрасные пекарни: например, Burdigala, которая отдает предпочтения французским слоеным пирожным, словно гора Фудзи; Truffle Bakery — хлебом с белым трюфелем, сытными сэндвичами; и уютная Brod, где подают горячие скандинавские булочки с орехами и семечками, чтобы почувствовать северное тепло, пишет The Japan Times.

Уточнения

Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).

