Этот город обогнал Нью-Йорк и Париж — но что скрывается за его спокойной атмосферой

2:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы цифровой кочевник, ищущий место для работы и отдыха, Монтевидео — это ваш идеальный выбор. Это не просто столица Уругвая, но и город, который сочетает в себе атмосферу культурной утончённости и медленный ритм жизни, в отличие от других мегаполисов.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ноутбук, тёмные очки, конфеты и наушники на столе

Исследования туристического сервиса Away Holidays показали, что Монтевидео вошёл в тройку лучших городов мира для удалённых работников, оставив позади такие гиганты, как Нью-Йорк и Париж.

Этот город привлекает тем, что здесь высокое качество жизни, стабильный интернет и комфортный климат, что особенно важно для тех, кто работает дистанционно.

Уникальная инфраструктура для кочевников

Монтевидео обладает хорошей инфраструктурой для цифровых кочевников. В 2023 году здесь была введена виза для удалённых работников, которая позволяет оставаться в Уругвае до года.

Получить её легко — достаточно заполнить онлайн-форму. В городе также есть несколько коворкингов, например, Sinergia и Cowork 18, где можно найти пространство для работы.

Монтевидео предлагает высокую скорость интернета — 175 мегабит в секунду, что значительно превышает мировую норму. Здесь также есть множество уютных мест для работы, где не нужно бороться за место, как в переполненных кафе.

Быстрый темп жизни и культурные особенности

Однако, что действительно отличает Монтевидео, так это его размеренный ритм жизни. Блогер Кейли Уайт, прожившая в городе, отмечает, что стиль жизни здесь "очень непринуждённый и неторопливый", что идеально для тех, кто ценит баланс между работой и отдыхом.

"Многие места закрываются после наступления темноты, и меня это устраивает", — пишет Кейли.

Но, несмотря на спокойную атмосферу, Монтевидео не лишён активности и культурных мероприятий.

Что посетить в Монтевидео

Монтевидео славится своей набережной Ла-Рамбла, которая простирается на 14 километров и проходит вдоль пляжей и баров.

Прогулка по этому месту — отличная возможность почувствовать атмосферу города. Старый город, с его историческими зданиями и площадями в европейском стиле, прекрасно подойдёт для любителей истории, а район Почитос — для тех, кто ищет современные рестораны и активную ночную жизнь.

В городе также легко передвигаться на такси, автобусах или велосипедах. Монтевидео — это не только отличное место для работы, но и удобный старт для путешествий по Южной Америке, например, до Буэнос-Айреса всего час на самолёте.

Уточнения

Восто́чная Респу́блика Уругва́й ( исп. República Oriental del Uruguay) — государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана. Столица — город Монтевидео.

