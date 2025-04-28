Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ложка за ложкой к телу мечты: продукт, который тайно кормит силу чемпионов
Пенсия в два раза больше: какие шаги нужно сделать уже сейчас
Как превратить обычное печенье в замороженный десерт, который тает во рту
Где другие цветы вянут, этот расцветает: лёгкий путь к роскошному саду в тени
Идеальная выпечка без хлопот: хитрости использования газовой духовки
Минута — и всё не по плану: собаки, которые могут стать смертельно опасными дома
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней
Письмо выжившего пассажира Титаника продали за рекордную сумму
Она говорит, а стыдно мне: Сергей Соседов раскрыл секреты совместной работы с Ольгой Бузовой

Этот город обогнал Нью-Йорк и Париж — но что скрывается за его спокойной атмосферой

2:47
Туризм

Если вы цифровой кочевник, ищущий место для работы и отдыха, Монтевидео — это ваш идеальный выбор. Это не просто столица Уругвая, но и город, который сочетает в себе атмосферу культурной утончённости и медленный ритм жизни, в отличие от других мегаполисов.

Ноутбук, тёмные очки, конфеты и наушники на столе
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноутбук, тёмные очки, конфеты и наушники на столе

Исследования туристического сервиса Away Holidays показали, что Монтевидео вошёл в тройку лучших городов мира для удалённых работников, оставив позади такие гиганты, как Нью-Йорк и Париж.

Этот город привлекает тем, что здесь высокое качество жизни, стабильный интернет и комфортный климат, что особенно важно для тех, кто работает дистанционно.

Уникальная инфраструктура для кочевников

Монтевидео обладает хорошей инфраструктурой для цифровых кочевников. В 2023 году здесь была введена виза для удалённых работников, которая позволяет оставаться в Уругвае до года.

Получить её легко — достаточно заполнить онлайн-форму. В городе также есть несколько коворкингов, например, Sinergia и Cowork 18, где можно найти пространство для работы.

Монтевидео предлагает высокую скорость интернета — 175 мегабит в секунду, что значительно превышает мировую норму. Здесь также есть множество уютных мест для работы, где не нужно бороться за место, как в переполненных кафе.

Быстрый темп жизни и культурные особенности

Однако, что действительно отличает Монтевидео, так это его размеренный ритм жизни. Блогер Кейли Уайт, прожившая в городе, отмечает, что стиль жизни здесь "очень непринуждённый и неторопливый", что идеально для тех, кто ценит баланс между работой и отдыхом.

"Многие места закрываются после наступления темноты, и меня это устраивает", — пишет Кейли.

Но, несмотря на спокойную атмосферу, Монтевидео не лишён активности и культурных мероприятий.

Что посетить в Монтевидео

Монтевидео славится своей набережной Ла-Рамбла, которая простирается на 14 километров и проходит вдоль пляжей и баров.

Прогулка по этому месту — отличная возможность почувствовать атмосферу города. Старый город, с его историческими зданиями и площадями в европейском стиле, прекрасно подойдёт для любителей истории, а район Почитос — для тех, кто ищет современные рестораны и активную ночную жизнь.

В городе также легко передвигаться на такси, автобусах или велосипедах. Монтевидео — это не только отличное место для работы, но и удобный старт для путешествий по Южной Америке, например, до Буэнос-Айреса всего час на самолёте.

Уточнения

Восто́чная Респу́блика Уругва́й ( исп. República Oriental del Uruguay) — государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана. Столица — город Монтевидео.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Авто
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения Аудио 
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Садоводство, цветоводство
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая Аудио 
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Наука и техника
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Битва народов — самый грандиозный военный памятник, построенный на костях русских воинов Сергей Лебедев Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Последние материалы
Ложка за ложкой к телу мечты: продукт, который тайно кормит силу чемпионов
Пенсия в два раза больше: какие шаги нужно сделать уже сейчас
Этот город обогнал Нью-Йорк и Париж — но что скрывается за его спокойной атмосферой
Как превратить обычное печенье в замороженный десерт, который тает во рту
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней
Где другие цветы вянут, этот расцветает: лёгкий путь к роскошному саду в тени
Идеальная выпечка без хлопот: хитрости использования газовой духовки
Минута — и всё не по плану: собаки, которые могут стать смертельно опасными дома
Письмо выжившего пассажира Титаника продали за рекордную сумму
Она говорит, а стыдно мне: Сергей Соседов раскрыл секреты совместной работы с Ольгой Бузовой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.