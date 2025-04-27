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Корфу — новый взгляд: 4 вещи, которые удивят даже опытных путешественников

2:22
Туризм

Корфу — самый зеленый остров Греции — снова привлекает внимание туристов, но теперь всё больше семейных путешественников стремится сюда.

остров
Фото: freepik.com by проволочный брус is licensed under Free More info
остров

Внутренние районы острова поражают густой растительностью и горами, а по краям тянутся песчаные пляжи и живописные каменные бухты. Озеро Кориссион, к примеру, знаменито своими фламинго.

На восточном побережье, недалеко от рыбацкого поселка Бенитсес, туристы останавливаются в уютных виллах, таких как Villa Icarus — просторный дом с четырьмя спальнями, личным бассейном и панорамными видами на горы. Для семей с детьми предусмотрены удобства вроде детских кроваток, стульчиков для кормления и защитных ворот на лестницах.

Старый город Керкиры, находящийся всего в 15 минутах езды, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкие улочки, венецианская архитектура и уютные кафе создают атмосферу путешествия во времени. Туристы рекомендуют попробовать местные десерты в легендарной кондитерской Papagiorgis, основанной в 1924 году, и заглянуть в мастерскую Patounis, где до сих пор варят оливковое мыло по старинным рецептам.

Одним из ярких впечатлений становится аренда моторной лодки на пляже Палеокастрицы — за шесть часов прогулки вдоль побережья можно открыть для себя скрытые бухты и насладиться сноркелингом в кристально чистой воде.

После насыщенного дня отдыхающих ждет традиционная греческая кухня в семейных тавернах, таких как Taverna Elizabeth в деревне Дукадес и Klimataria в Бенитсесе. Здесь подают морепродукты, свежую рыбу и классические блюда Корфу, такие как пастицада и саганаки.

В завершение путешествия туристы могут попасть на уличные праздники: живую музыку, танцы и угощения, которые проходят прямо у набережной в Бенитсесе. Традиционное угощение — фруктовая водка ципуро — помогает настроиться на веселую волну.

Корфу уверенно доказывает: здесь можно найти идеальный баланс между расслабленным семейным отдыхом и аутентичной греческой атмосферой, без необходимости отправляться в шумный Кавос, пишет The Sun.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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