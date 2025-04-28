Вино и магия Каталонии: как попасть в мир виноделия и кулинарных шедевров Пенедеса

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каталония — это не только знаменитые пляжи и архитектурные шедевры, но и регион с настоящими гастрономическими сокровищами. Если Барселона с её яркими достопримечательностями привлекает туристов со всего мира, то Пенедес — это место, где можно вкусно поесть, насладиться свежими местными винами и окунуться в атмосферу уединённых, живописных городков.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вино

Винный туризм в Пенедесе

Этот регион находится всего в часе езды от Барселоны и идеально подходит для тех, кто хочет познакомиться с родиной кавы.

Винодельня Familia Torres — одно из самых известных мест для винных туров. Здесь можно не только узнать историю виноделия, но и попробовать местные вина.

Экскурсии проводятся на нескольких языках, включая испанский и каталонский. Для тех, кто ищет что-то более экологичное, Альбет-и-Нойя предлагает туры по органическим виноградникам, где можно не только попробовать вина, но и узнать о процессе виноделия с экологической точки зрения.

Вкус Пенедеса

Пенедес — это не только винодельни, но и отличные рестораны. Завтрак в Celler Eudald Massana — это настоящее погружение в местные традиции.

Сезонные фрукты, сыр, хлеб с оливковым маслом и томатами, а также бокал местного вина создают атмосферу настоящего каталонского утра.

Одним из лучших мест для обеда или ужина является ресторан Cal Xim в Сант-д'Ордаль. Здесь подают традиционные каталонские блюда, такие как кальсосы и овощи на гриле с соусом ромеско.

И, конечно, не забывайте про местные вина — в ресторане есть погреб с более чем 100 сортами.

Как добраться в Пенедес

Пенедес легко доступен из Барселоны — всего 50 минут на автобусе или около часа на автомобиле. По дороге вы сможете насладиться живописными видами местных виноградников и горных пейзажей.

Уточнения

Катало́ния (кат. Catalunya, исп. Cataluña, окс. Catalonha) — автономное сообщество Испании, расположенное на северо-востоке Пиренейского полуострова, между средиземноморским побережьем и Пиренеями. Столицей автономного сообщества является город Барселона. Официальные языки — каталанский, испанский, окситанский (под названием аранский язык).

