Албания отменила безвиз для Белоруссии: кого всё ещё пустят без визы

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 24 апреля Албания без предупреждения отменила безвизовый режим для граждан Белоруссии. Теперь перед поездкой придётся заранее получать визу — новое правило вступило в силу сразу после публикации решения.

Фото: commons.wikimedia.org by ZNZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Албания

Албания резко изменила правила въезда для граждан Белоруссии

С декабря 2019 года между странами действовало соглашение, позволявшее белорусам оставаться в Албании до 30 дней подряд и до 90 дней в году без оформления визы. Но теперь это послабление отменено.

Впрочем, для некоторых граждан всё ещё остаётся лазейка. Если у путешественника есть действующая многократная виза США, Великобритании или Шенгенской зоны, и он уже использовал её для въезда в страну выдачи, то албанская виза не потребуется.

Интересно, что в прошлом году Албания аналогичным образом ограничила въезд и для граждан России. Тогда это решение объясняли стремлением привести визовую политику в соответствие со стандартами Евросоюза. Вероятно, и нынешние изменения связаны с тем, что страна активно готовится к вступлению в ЕС к 2030 году.

Что важно помнить:

Виза в Албанию теперь обязательна для белорусских граждан.

Исключение — наличие активной многократной визы США, Великобритании или Шенгена.

Соглашение 2019 года более не действует.

Эти изменения могут повлиять на планы многих туристов, особенно в преддверии летнего сезона, когда Албания традиционно становится популярным направлением для отдыха.

Уточнения

Респу́блика Алба́ния (алб. Republika e Shqipërisë), — государство в западной части Балканского полуострова. Столица — Тирана. Государственный язык — албанский.

